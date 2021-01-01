Напомним, что 33-летний аргентинец пропустил последний матч Примеры с "Эйбаром" (1:1), поскольку получил дополнительные выходные из-за повреждения голеностопа.
3 января "Барсе" предстоит гостевой матч против "Уэски" в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Начало встречи - в 23:00 по Москве.
Источник: Mundo Deportivo
Месси возобновил тренировки в общей группе "Барселоны"
Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси сегодня тренировался в общей группе каталонской команды.
Фото: ФК "Барселона"
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