Месси возобновил тренировки в общей группе "Барселоны"

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси сегодня тренировался в общей группе каталонской команды.
Фото: ФК "Барселона"
Напомним, что 33-летний аргентинец пропустил последний матч Примеры с "Эйбаром" (1:1), поскольку получил дополнительные выходные из-за повреждения голеностопа.

3 января "Барсе" предстоит гостевой матч против "Уэски" в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Начало встречи - в 23:00 по Москве.

Источник: Mundo Deportivo

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Теги: Ла Лига Барселона Месси
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