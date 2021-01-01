Месси возобновил тренировки в общей группе "Барселоны"

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси сегодня тренировался в общей группе каталонской команды.

Фото: ФК "Барселона"

Напомним, что 33-летний аргентинец пропустил последний матч Примеры с "Эйбаром" (1:1), поскольку получил дополнительные выходные из-за повреждения голеностопа.



3 января "Барсе" предстоит гостевой матч против "Уэски" в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Начало встречи - в 23:00 по Москве.



Источник: Mundo Deportivo