"Реал Сосьедад" стал обладателем Кубка Испании сезона-2019/20

"Реал Сосьедад" выиграл финальный матч Кубка Испании у "Атлетика" с минимальным счетом.

Фото: ФК "Реал Сосьедад"

Команда из Сан-Себастьяна одержала победу в Кубке Испании сезона-2019/20, обыграв в финале "Атлетик" из Бильбао. Единственный мяч в матче на счету нападающего Микеля Оярсабаля. 23-летний испанец забил гол на 63-й минуте, реализовав пенальти, назначенный за фол защитника Иньиго Мартинес в собственной штрафной.



Эта победа в Cора del rey стала третьей за всю историю "Реал Сосьедада". В прошлый раз баски выигрывали в Кубке в сезоне-1986/87.



Кубок Испании, Финал



"Атлетик" Б 0:1 "Реал Сосьедад"



Голы: Оярсабаль, 63 (пен.)



"Атлетик": Симон, Берчиче, Мартинес, Альварес, Маркос, Д. Гарсия (Весга, 76), Венседор (Лопес, 68), Р. Гарсия, Уильямс, Муньяин, Беренгер (Вильялибре, 76)



"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Монреаль, Ле Норман, Субельдия, Мерино, Субименди, Сильва, Порту, Оярсабаль, Исак



Предупреждения: Д. Гарсия, 35, Мартинес, 62, Мерино, 71