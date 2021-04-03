"Реал Сосьедад" стал обладателем Кубка Испании сезона-2019/20

"Реал Сосьедад" выиграл финальный матч Кубка Испании у "Атлетика" с минимальным счетом.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
Команда из Сан-Себастьяна одержала победу в Кубке Испании сезона-2019/20, обыграв в финале "Атлетик" из Бильбао. Единственный мяч в матче на счету нападающего Микеля Оярсабаля. 23-летний испанец забил гол на 63-й минуте, реализовав пенальти, назначенный за фол защитника Иньиго Мартинес в собственной штрафной.

Эта победа в Cора del rey стала третьей за всю историю "Реал Сосьедада". В прошлый раз баски выигрывали в Кубке в сезоне-1986/87.

Кубок Испании, Финал

"Атлетик" Б 0:1 "Реал Сосьедад"

Голы: Оярсабаль, 63 (пен.)

"Атлетик": Симон, Берчиче, Мартинес, Альварес, Маркос, Д. Гарсия (Весга, 76), Венседор (Лопес, 68), Р. Гарсия, Уильямс, Муньяин, Беренгер (Вильялибре, 76)

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Монреаль, Ле Норман, Субельдия, Мерино, Субименди, Сильва, Порту, Оярсабаль, Исак

Предупреждения: Д. Гарсия, 35, Мартинес, 62, Мерино, 71

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Теги: Реал Сосьедад Атлетик Кубок Испании
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