Лапорта: убежден, что Месси хочет остаться

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с нападающим команды Лионелем Месси.

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– Лео — лучший в мире, он крепко связан с клубом. Я убежден, что он хочет остаться, и мы приложим все силы, чтобы он остался. Сегодня мы увидели, что его поддерживает великолепная команда, – заявил Лапорта в интервью для Marca.



Накануне "Барселона" одержала победу над "Атлетиком" из Бильбао в финале Кубка Испании со счетом 4:0. Месси провел на поле 90 минут и отметился двумя забитыми мячами.



Контракт аргентинца с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2021 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость 33-летнего форварда в 80 млн евро. В текущем сезоне испанской Ла Лиги Месси принял участие в 28 матчах, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.