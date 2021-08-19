Экс-тренер сборной Узбекистана: мы можем увидеть Шомуродова в клубах вроде "Реала" и "Барселоны"

Бывший главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов поделился мнением о перспективах форварда Элдора Шомуродова, перешедшего в нынешнее трансферное окно из "Дженоа" в "Рому".

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