"Вижу в Шомуродове потенциал заиграть в клубе даже круче, чем "Рома". Элдор никому не уступает. Если ему повезет с ребятами, которые могут создать условия для голов, он все сможет. Мы можем увидеть Шомуродова и в лучших клубах вроде "Реала" и "Барселоны". Сейчас это кажется фантастическим, но это вполне реально", - цитирует Абрамова "ВсеПроСпорт".
Шомуродов пополнил состав "Дженоа" осенью, перейдя из "Ростова". В минувшем розыгрыше Серии А 26-летний узбек провел 31 игру, в которых записал на свой счет "8+1" по системе "гол+пас", чем привлек внимание "Ромы". Трансфер нападающего обошелся римлянам в 17,5 млн евро. Его контракт с "волками" рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось об интересе к Шомуродову со стороны "Ювентуса".
Экс-тренер сборной Узбекистана: мы можем увидеть Шомуродова в клубах вроде "Реала" и "Барселоны"
Бывший главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов поделился мнением о перспективах форварда Элдора Шомуродова, перешедшего в нынешнее трансферное окно из "Дженоа" в "Рому".
Фото: Getty Images
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