"Омар имел очень хорошие предложения от "Зенита", "Локомотива" и "Бешикташа", но его приоритетом было возвращение в Испанию после пяти лет отсутствия и ему необходимо подзарядить батарейки после неудачного сезона в "Шальке", - сказал Искьердо.
Представитель Маскареля отметил, что контракт полузащитника с "Эльче" рассчитан на год, возможно, через год Россия снова будет одним из вариантов для 28-летнего футболиста.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Маскарель получал выгодное в финансовом плане предложение от "Зенита", но подписал соглашение с "Эльче".
Полузащитник Омар Маскарель - воспитанник мадридского "Реала". За главную команду "сливочных" он провел 1 матч. В Испании он также играл за хихонский "Спортинг".
В минувшем сезоне в составе "Шальке" 28-летний футболист сыграл в 24-х матчах Бундеслиги, в которых забил 1 гол.
Источник: Sport24
Новичок "Эльче" Маскарель отклонил выгодное предложение "Зенита"
Агент Маскареля заявил, что игрока хотели подписать "Зенит" и "Локомотив"
Агент Сезар Искьердо, представляющий интересы полузащитника "Эльче" Омара Маскареля рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Getty Images"
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