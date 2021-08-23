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Агент Маскареля заявил, что игрока хотели подписать "Зенит" и "Локомотив"

Агент Сезар Искьердо, представляющий интересы полузащитника "Эльче" Омара Маскареля рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Getty Images"
"Омар имел очень хорошие предложения от "Зенита", "Локомотива" и "Бешикташа", но его приоритетом было возвращение в Испанию после пяти лет отсутствия и ему необходимо подзарядить батарейки после неудачного сезона в "Шальке", - сказал Искьердо.

Представитель Маскареля отметил, что контракт полузащитника с "Эльче" рассчитан на год, возможно, через год Россия снова будет одним из вариантов для 28-летнего футболиста.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Маскарель получал выгодное в финансовом плане предложение от "Зенита", но подписал соглашение с "Эльче".

Полузащитник Омар Маскарель - воспитанник мадридского "Реала". За главную команду "сливочных" он провел 1 матч. В Испании он также играл за хихонский "Спортинг".

В минувшем сезоне в составе "Шальке" 28-летний футболист сыграл в 24-х матчах Бундеслиги, в которых забил 1 гол.

Источник: Sport24

Новичок "Эльче" Маскарель отклонил выгодное предложение "Зенита"

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Теги: Маскарель Эльче Зенит Локомотив
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