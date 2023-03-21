- Абаскаль в "Севилье"? Такой вариант невозможен, он не возглавит наш клуб, - приводит комментарий Хесуса Metaratings.ru.
"Севилья" очень неудачно проводит текущий розыгрыш Ла Лиги. Коллектив после 26 туров располагается на 14-й строчке, имея в своем активе 28 очков. Отрыв от зоны вылета составляет всего 2 балла. У команды сменился уже 2-й наставник. Сезон "Севилья" начинала с испанцем Хуленом Лопетеги, но из-за неудовлетворительных результатов тренер был уволен. На его место пришел аргентинец Хорхе Сампаоли. Но ему также не удалось выправить ситуацию. Сегодня боссы испанского клуба приняли решение отправить Хорхе в отставку. Отметим, что ранее СМИ сообщали об интересе к Гильермо Абаскалю со стороны "Севильи". Зимой испанец пролонгировал договор со "Спартаком" до лета 2025 года.
Пресс-атташе "Севильи": Абаскаль в нашем клубе? Такой вариант невозможен
Пресс-атташе "Севильи" Гомес Хесус высказался по поводу возможного приглашения в клуб наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"