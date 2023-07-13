Агент: Винисиус должен был перейти в "Барселону"

Агент из Бразилии Андре Кури рассказал о секрете нападающего мадридского « Реала » Винисиуса Жуниора.

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«Винисиус должен был перейти в «Барселону», но оказался в «Реале» из-за агентов. Винисиус признался мне, что является фанатом «Барселоны». У него были слезы, когда команды обыграла «ПСЖ» 6:1», — приводит слова агента Cadena SER.



26-летний бразилец выступает за «Реал» с 2018 года, перебравшись из бразильского «Фламенго». В прошлом сезоне вингер забил 23 и отдал 21 ассист в 55 матчах с учетом всех турниров.



По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании «сливочные» заняли вторую строчку, отстав от «Барселоны» на десять очков.



Старт нового сезона Ла Лиги запланирован на 12 августа.