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Агент: Винисиус должен был перейти в "Барселону"

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Агент из Бразилии Андре Кури рассказал о секрете нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.
Фото: Getty Images
«Винисиус должен был перейти в «Барселону», но оказался в «Реале» из-за агентов. Винисиус признался мне, что является фанатом «Барселоны». У него были слезы, когда команды обыграла «ПСЖ» 6:1», — приводит слова агента Cadena SER.

26-летний бразилец выступает за «Реал» с 2018 года, перебравшись из бразильского «Фламенго». В прошлом сезоне вингер забил 23 и отдал 21 ассист в 55 матчах с учетом всех турниров.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании «сливочные» заняли вторую строчку, отстав от «Барселоны» на десять очков.

Старт нового сезона Ла Лиги запланирован на 12 августа.


Винисиус Реал Мадрид Барселона Ла Лига
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