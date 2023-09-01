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Романцев — о решении Карпина не вызывать Захаряна: чем быстрее Арсен освоится, тем больше пользы принесет сборной

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Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев оценил решение наставника команды Валерия Карпина не вызывать полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна на сентябрьские сборы.
Фото: РИА Новости
"Абсолютно верное решение, которое только подтвердило, насколько тренер заинтересован в игроке, по сути, вступающем в новую для себя жизнь. И чем быстрее Арсен освоится в незнакомой команде, почувствует обстановку, познакомится с будущими партнерами, тем больше пользы принесет потом сборной", — сказал Романцев.

20-летний Захарян дебютировал за сборную России ровно два года назад — 1 сентября 2021 года, когда появился в матче отборочного турнира к чемпионату мира со сборной Хорватии (0:0). С тех пор спортсмен провёл за команду семь матчей, отдав одну результативную передачу.

В августе спортсмен подписал долгосрочное соглашение с испанским "Реалом Сосьедад". Именно из-за адаптации к новой команде Карпин решил не вызывать полузащитника в сборную России.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Сборная России Карпин Захарян Реал Сосьедад Ла Лига Романцев
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