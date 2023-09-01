"Абсолютно верное решение, которое только подтвердило, насколько тренер заинтересован в игроке, по сути, вступающем в новую для себя жизнь. И чем быстрее Арсен освоится в незнакомой команде, почувствует обстановку, познакомится с будущими партнерами, тем больше пользы принесет потом сборной", — сказал Романцев.
20-летний Захарян дебютировал за сборную России ровно два года назад — 1 сентября 2021 года, когда появился в матче отборочного турнира к чемпионату мира со сборной Хорватии (0:0). С тех пор спортсмен провёл за команду семь матчей, отдав одну результативную передачу.
В августе спортсмен подписал долгосрочное соглашение с испанским "Реалом Сосьедад". Именно из-за адаптации к новой команде Карпин решил не вызывать полузащитника в сборную России.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Романцев — о решении Карпина не вызывать Захаряна: чем быстрее Арсен освоится, тем больше пользы принесет сборной
Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев оценил решение наставника команды Валерия Карпина не вызывать полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна на сентябрьские сборы.
Фото: РИА Новости