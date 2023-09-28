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Захарян вернулся в общую группу "Реала Сосьедад"

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Полузащитник сборной России Арсен Захарян вернулся в общую группу "Реала Сосьедад", сообщили в пресс-службе испанской команды.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
– Захарян чувствует себя хорошо после болезни. Он работает в общей группе, в обычном режиме. Вся команда готовится к субботнему матчу против "Атлетика" из Бильбао.

Ранее стало известно о том, что полузащитник Арсен Захарян заболел во второй раз после своего перехода из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад". Из-за этого российский футболист не смог сыграть в матчах шестого и седьмого туров Ла Лиги. Всего же за сан-себастьянцев Захарян отыграл три встречи, в которых ему не удалось отметиться баллами за результативность.

Источник: "СЭ"


Захарян Реал Сосьедад Ла Лига
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