– Захарян чувствует себя хорошо после болезни. Он работает в общей группе, в обычном режиме. Вся команда готовится к субботнему матчу против "Атлетика" из Бильбао.
Ранее стало известно о том, что полузащитник Арсен Захарян заболел во второй раз после своего перехода из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад". Из-за этого российский футболист не смог сыграть в матчах шестого и седьмого туров Ла Лиги. Всего же за сан-себастьянцев Захарян отыграл три встречи, в которых ему не удалось отметиться баллами за результативность.
Источник: "СЭ"
Захарян вернулся в общую группу "Реала Сосьедад"
Полузащитник сборной России Арсен Захарян вернулся в общую группу "Реала Сосьедад", сообщили в пресс-службе испанской команды.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"