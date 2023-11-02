– Недавно поздравил Захаряна с дебютом в Лиге чемпионов. Арсен сказал, что было волнительно, но менее волнительно, чем выйти в финал Кубка России. Тогда атмосфера была для него интереснее, – цитирует Гафина Sport24.
24 октября полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян вышел на замену на 76-й минуте выездного матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" (1:0). Это был дебют 20-летнего россиянина в самом престижном клубном турнире Европы.
Накануне Захарян вышел в стартовом составе басков в гостевой встрече 1/64 финала Кубка Короля против команды третьего испанского дивизиона "Буньоля" (1:0). Воспитанник "Динамо" получил удар по голове и был заменен на 81-й минуте.
Пресс-служба "Реала Сосьедад" сообщила, что уроженец Самары избежал травмы головы и чувствует себя хорошо. После перехода в клуб из Сан-Себастьяна Захарян провел 8 матчей во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.
Гафин: Захарян сказал, что дебютировать в Лиге чемпионов было менее волнительно, чем выйти в финал Кубка России
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал об общении с полузащитником "Реала Сосьедад" Арсеном Захаряном после дебюта россиянина в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"