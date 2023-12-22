Пресс-служба Ла Лиги объявила претендентов на награду лучшему игроку декабря в Ла Лиги. В список вошли: Иньяки Уильямс ("Атлетик"), Родриго Гоэс ("Реал Мадрид"), Борха Майораль ("Хетафе"), Альваро Вальес ("Лас-Пальмас") и Артем Довбик ("Жирона").
Напомним, что украинский нападающий перешел в каталонский клуб из "Днепра" летом этого года за 7,75 млн евро. Довбик провел 18 матчей во всех турнирах, отличившись 11-ю забитыми мячами и 6-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Украины в 28 млн евро. "Жирона" занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, уступая лидерство мадридскому "Реалу".
Украинец Довбик попал в число номинантов на награду лучшему игроку испанской Ла Лиге в декабре
Нападающий "Жироны" Артем Довбик вошел в число претендентов на награду лучшему игроку испанской Ла Лиги в декабре.
Фото: Global Look Press