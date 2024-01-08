Матчи Скрыть

Кубок Англии

Новости
Уиган
23:15
Манчестер ЮнайтедНе начат

Игрок “Барселоны” Мартинес травмировался в кубковой игре с “Барбастро”

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник “Барселоны” Иньяго Мартинес получил травму в матче Кубка Испании.
Фото: Getty Images
Вчера “Барселона” в гостях победила “Барбастро” (3:2) в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Во втором тайме в составе каталонской команды на поле появился защитник Иньяго Мартинес. Однако он не сумел доиграть до финального свистка, получив травму. По данным журналиста Хави Мигеля, у Иньиго повреждение двуглавой мышцы бедра. Игрок пропустит как минимум месяц.

Напомним, до игры с “Барбастро” Мартинес также пропустил несколько недель из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

Барселона Кубок Испании Мартинес
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится