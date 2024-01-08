Игрок “Барселоны” Мартинес травмировался в кубковой игре с “Барбастро”

Защитник “Барселоны” Иньяго Мартинес получил травму в матче Кубка Испании.

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Вчера “Барселона” в гостях победила “Барбастро” (3:2) в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Во втором тайме в составе каталонской команды на поле появился защитник Иньяго Мартинес. Однако он не сумел доиграть до финального свистка, получив травму. По данным журналиста Хави Мигеля, у Иньиго повреждение двуглавой мышцы бедра. Игрок пропустит как минимум месяц.



Напомним, до игры с “Барбастро” Мартинес также пропустил несколько недель из-за травмы двуглавой мышцы бедра.