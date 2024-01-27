"Процесс восстановления будет идти ежедневно, сроков возвращения в строй пока нет", - приводит слова пресс-службы клуба "Матч ТВ".
Напомним, сегодня, 27 января, атакующий хавбек "Реал Сосьедада" Арсен Захарян получил повреждение и покинул поле в первом тайме матча 22-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (0:0). Позднее у игрока было диагностировано растяжение связок левого голеностопа.
Захарян принял участие в 24 матчах за "Реал Сосьедад" во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
В "Реал Сосьедаде" назвали сроки возвращения в строй Захаряна
В пресс-службе "Реал Сосьедада" поделились информацией о сроках восстановления после травмы российского полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"