Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Райо ВальеканоЗавершен
Лас-Пальмас
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен
Барселона
3 - 5 3 5
ВильярреалЗавершен
Мальорка
0 - 1 0 1
Бетис2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
2 - 0 2 0
УдинезеЗавершен
Ювентус
1 - 1 1 1
ЭмполиЗавершен
Милан
0 - 1 0 1
Болонья2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вольфсбург
1 - 1 1 1
КельнЗавершен
Вердер
3 - 1 3 1
ФрайбургЗавершен
Хоффенхайм
1 - 1 1 1
ХайденхаймЗавершен
Штутгарт
5 - 2 5 2
РБ ЛейпцигЗавершен
Аугсбург
2 - 3 2 3
БаварияЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
Боруссия МЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
1 - 0 1 0
МетцЗавершен
Марсель
1 - 2 1 2
Монако2 тайм

Кубок Англии

Новости
Эвертон
1 - 2 1 2
Лутон ТаунЗавершен
Шеффилд Юнайтед
2 - 5 2 5
БрайтонЗавершен
Фулхэм
0 - 2 0 2
НьюкаслЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
УралЗавершен

В "Реал Сосьедаде" назвали сроки возвращения в строй Захаряна

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
В пресс-службе "Реал Сосьедада" поделились информацией о сроках восстановления после травмы российского полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Процесс восстановления будет идти ежедневно, сроков возвращения в строй пока нет", - приводит слова пресс-службы клуба "Матч ТВ".

Напомним, сегодня, 27 января, атакующий хавбек "Реал Сосьедада" Арсен Захарян получил повреждение и покинул поле в первом тайме матча 22-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (0:0). Позднее у игрока было диагностировано растяжение связок левого голеностопа.

Захарян принял участие в 24 матчах за "Реал Сосьедад" во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Захарян Реал Сосьедад Ла Лига
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится