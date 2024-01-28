"Было бы странно ожидать от Захаряна игры уровня Головина. Арсен и в РПЛ иногда выпадал из игры, а в Испании совершенно другие скорости. В лучшем случае Захарян заиграет в следующем сезоне, этот – на адаптацию", - заявил Колосков.
Арсен Захарян летом прошлого года перебрался из "Динамо" в "Реал Сосьедад" за 13 миллионов евро. На счету полузащитника 0+1 по гол+пас в 23-х матчах за новый клуб. В последнем матче против "Райо Вальекано" Захарян был заменен на 29-й минуте из-за травмы голеностопа.
Александр Головин, в свою очередь, выступает за "Монако" с лета 2018-го года и в текущем сезоне является лидером "монегасков". Головин забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи в 17-ти матчах Лиги 1. Болельщики "Монако" признали россиянина лучшим игроком команды в первой части сезона.
Источник: "РБ Спорт"
Колосков: было бы странно ожидать от Захаряна игры уровня Головина
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о периоде адаптации полузащитника сборной России Арсена Захаряна в "Реале Сосьедад".
Фото: "Чемпионат"