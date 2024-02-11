- Тяжеловатое выступление Захаряна в Испании. Арсен ещё в поиске себя, не адаптировался. В Испании всё может быть, возможно, уйдёт в аренду. Захарян - серьезный парень, поэтому у него есть все шансы, чтобы закрепиться в "Реале Сосьедад". Но нужно время, чтобы реализовывать себя. Он довольно-таки техничный, умный и может играть один в один. Но Испания - сильный чемпионат, - передаёт слова Косолапова "Чемпионат".
20-летний российский атакующий полузащитник Арсен Захарян в августе 2023 года перешёл из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна, сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро. В составе баскского клуба хавбек сборной России провёл 25 матчей во всех турнирах, оформив в них один результативный пас.
Также на счету Захаряна в текущем сезоне 5 матчей за "Динамо" во всех турнирах, 2 забитых гола и 1 голевая передача.
Косолапов: Захарян в "Реале Сосьедад" ещё в поиске себя, не адаптировался. Возможно, уйдёт в аренду
Экс-полузащитник "Локомотива" и хихонского "Спортинга" Алексей Косолапов прокомментировал выступление российского хавбека Арсена Захаряна за испанский "Реал Сосьедад".
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