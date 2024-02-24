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В "Реал Сосьедад" сообщили, что Захарян избежал серьезного повреждения и, скорее всего, примет участие в следующем матче

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В испанском "Реал Сосьедад" сообщили, что Арсен Захарян избежал серьезной травмы в матче с "Вильярреалом" (1:3).
Фото: GETTY IMAGES
"Арсену уже лучше, и ему не нужна дополнительная медицинская помощь. МРТ не понадобилось. Все хорошо. У Захаряна ушиб локтя, но мы надеемся, что он примет участие в следующем матче", - сообщает пресс-атташе "Реал Сосьедад".

Во вчерашнем матче 26-го тура Ла Лиги с "Вильярреалом" Арсен Захарян получил повреждение и был заменен на 71-й минуте, а команда российского полузащитника уступила со счетом 3:1. В текущем сезоне игрок сборной России принял участие в 27-ми матчах и отметился одной голевой передачей. Испанский клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата и имеет в своем активе 40 очков.

Источник: Sport24

Реал Сосьедад Захарян
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