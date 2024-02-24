"Арсен адаптируется все больше и больше. Он вообще не играет на своей позиции. Арсен всегда был игроком середины поля. Сейчас его сдвинули во фланг", - цитирует Голубина "СЭ".
Во вчерашнем матче 26-го тура Ла Лиги Захарян был заменен на 71-й минуте из-за полученного повреждения. Команда российского полузащитника уступила "Вильярреалу" со счетом 3:1. В текущем сезоне игрок сборной России принял участие в 27-ми матчах и отметился одной голевой передачей. "Реал Сосьедад" занимает шестую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата и имеет в своем активе 40 очков.
Представитель Захаряна: Арсен вообще не играет на своей позиции, его сдвинули во фланг
Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна, высказался об игре своего клиента.
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