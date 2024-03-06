Бывший тренер сборной России Дмитрий Кузнецов высказался касательно Арсена Захаряна в составе команды «Реал Сосьедад». По словам Кузнецова, сейчас не следует переходить из одной команды в другую, так как из-за этого у футболистов часто карьера идет на спад. По мнению Кузнецова, Захаряну необходимо закрепиться в «Реале Сосьедад», где Арсен адаптировался и понимает, что от него хочет видеть тренер.
«Главный тренер «Реала Сосьедад», видимо, видит потенциал в Захаряне. Не будет же тренер вредить и ставить человека, который ему не нравится или не приносит пользу команде. Естественно, значит он делает ставку на Арсене в будущем. Сейчас его подпускают, доверяют, а в будущем будет больше игрового времени. Это нормальная практика», - передает слова Кузнецова «Чемпионат».
Экс-тренер сборной России Кузнецов: в "Реале Сосьедад" делают ставку на Захаряна в будущем
Российский тренер Дмитрий Кузнецов поделился своим мнением относительно выступлений Арсена Захаряна в составе «Реала Сосьедад».
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