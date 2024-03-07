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Мостовой – о Захаряне: ему не нужно никого слушать, он все делает правильно

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Бывший хавбек «Сельты» Александр Мостовой поделился рассуждениями об игроке «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.
Фото: Getty Images
Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой высказался относительно футболиста «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. По словам Мостового, он не понимает критику в адрес Захаряна, так как хавбек проводит дебютный сезон в Ла Лиге, появляется на поле, что является следствием доверия главного тренера. Мостовой считает, что Арсен проходит адаптацию и только привыкает к новой атмосфере.

«Ему не нужно никого слушать, он все правильно делает. Если продолжит работать, то обязательно всего добьется. Нужно дать ему время, подождать, результативные действия обязательно придут», - передает слова Мостового «РБ Спорт».

Мостовой Александр Захарян Реал Сосьедад
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