"Мы часто с партнерами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец Кубо налету все схватывает — запоминает русский мат с первого раза. Во что играем? В покер", - цитирует Захаряна Sport24.
Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро. В текущем сезоне российский полузащитник провел за испанский клуб 31 матч и отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Захарян принял участие в товарищеском матче сборной России против Сербии (4:0) и отметился голевой передачей. После 29-ти сыгранных туров "Реал Сосьедад" занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата и имеет в своем активе 46 очков. Испанский клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала французскому "ПСЖ" (1:4 - общ.)
Захарян: учу игроков "Реал Сосьедад" плохому русскому, японец Кубо налету все схватывает
Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян признался, что учит партнеров по "Реал Сосьедад" плохим словам на русском языке.
Фото: сборная России по футболу