"Моя стажировка в "Севилье" завершилась. Обо всех моментах, которые меня интересовали, я поговорил с Кике Флоресом. Есть много интересных вещей, о которых можно задуматься, что-то привнести в свою дальнейшую работу. Был долгий серьёзный разговор, я наблюдал на тренировочным процессом. Очень много познавательного", - заявил Кержаков.
Экс-тренер "Томи" и "Пари НН" проходил стажировку в "Севилье", в составе которой выступал в качестве футболиста с января 2007-го по февраль 2008-го года. Последним местом работы российского специалиста является сербский "Спартак" Суботица. С ноября 2023-го года Александр Кержаков является безработным.
В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги "Севилья" занимает 12-е место. В активе команды после 35-ти туров 41 набранное очко. Главным тренером "Севильи" является 59-летний испанский специалист Кике Санчес Флорес.
Источник: "Чемпионат"
Кержаков - о стажировке в "Севилье": есть много интересных вещей, которые можно привнести в свою работу
Российский тренер Александр Кержаков поделился деталями своей стажировки в испанской "Севилье".
Фото: "Чемпионат"