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В испанском "Алавесе" готовы принять Мостового на стажировку

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Спортивный директор "Алавеса" Серхио Фернандес заявил, что клуб готов принять на стажировку Александра Мостового.
Фото: РФС
"Мы готовы пригласить Александра Мостового на стажировку в наш клуб. Не будет проблемой, чтобы он приехал к нам, проанализировал методику тренировок нашей главной команды и академии", - цитирует Фернандеса "СЭ".

Вчера, 21-го октября, стало известно, что московский "Спартак" отменил стажировку экс-игрока сборной России Александра Мостового. Бывший футболист обучается в академии РФС на получение тренерской лицензии с лета 2023 года. Специалист должен был пройти стажировку в стане красно-белых во время октябрьской международной паузы, однако попал в больницу и был прооперирован из-за камней в почках.

После 10-ти сыгранных туров "Алавес" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице испанского чемпионата и имеет в своем активе 10 набранных очков. Александр Мостовой провел за клуб один матч в 2005 году и отметился одним забитым мячом.

Алавес Александр Мостовой
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