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Представитель Захаряна: Арсен уже тренируется в общей группе

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Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Арсен уже тренируется в общей группе. Он должен быть готов к перенесенному матчу Кубка Испании 14 ноября", - цитирует Голубина "Матч ТВ".

Российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян в текущем сезоне не провел ни одного матча, так как восстанавливается после травмы, полученной во время предсезонной подготовки. В сезоне-2023/2024 россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 2-мя результативными передачами.

В четверг, 14-го ноября, "Реал Сосьедад" сыграет с "Хове Эспаньол" в рамках Кубка Испании.

Арсен Захарян Реал Сосьедад
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