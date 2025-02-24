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Агент Захаряна: Арсена заменили из-за спазма, решили не рисковать

Представитель полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал замену игрока в перерыве матча с "Леганесом".
Фото: Getty Images
"Арсена Захаряна заменили из-за спазма передней поверхности бедра, решили не рисковать", - приводит слова Голубина "СЭ".

Матч в рамках 25-го тура чемпионата Испании между "Реалом Сосьедад" и "Леганесом" состоялся вчера, 23 февраля. Игра завершилась крупной победой сан-себастьянцев со счетом 3:0. 21-летний хавбек сборной России Арсен Захарян вышел в стартовом составе и отличился забитым мячом. В перерыве встречи он был заменен.

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