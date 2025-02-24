"Арсена Захаряна заменили из-за спазма передней поверхности бедра, решили не рисковать", - приводит слова Голубина "СЭ".
Матч в рамках 25-го тура чемпионата Испании между "Реалом Сосьедад" и "Леганесом" состоялся вчера, 23 февраля. Игра завершилась крупной победой сан-себастьянцев со счетом 3:0. 21-летний хавбек сборной России Арсен Захарян вышел в стартовом составе и отличился забитым мячом. В перерыве встречи он был заменен.
Агент Захаряна: Арсена заменили из-за спазма, решили не рисковать
Представитель полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал замену игрока в перерыве матча с "Леганесом".
Фото: Getty Images