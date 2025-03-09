"Мы не раз говорили, что приглашаем Мостового наблюдать за методикой работы нашего клуба, если, конечно, он рассматривает такую работу. Если вопрос в том, есть ли у него шанс стать главным тренером "Алавеса", то наш ответ нет. Такой возможности у Мостового нет", - цитирует Фернандеса Sport24.
Напомним, что Александр Мостовой выступал за испанский "Алавес", "Сельту", а также за французские "Страсбур", "Кан" и португальскую "Бенфику". По завершении карьеры Мостовой ни разу не работал тренером.
Ранее стало известно, что Мостовой завершил обучение на тренерскую лицензию УЕФА категории "А". Александр Мостовой проходил стажировку в московском "Динамо". Россиянин заявил, что не будет рассматривать предложения по работе из Первой Лиги, так как хочет работать в РПЛ или Европе.
В "Алавесе" рассказали, может ли Александр Мостовой стать главным тренером команды
Спортивный директор "Алавеса" Серхио Фернандес высказался о возможном приглашении Александра Мостового на пост главного тренера.
Фото: РФС