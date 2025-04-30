«Реал» сейчас вообще беспомощен, потому что Мбаппе — это всё-таки не нападающий. А Винисиуса я не перевариваю, он меня просто раздражает. Он много разговаривает, постоянно на что-то жалуется, постоянно падает от дуновения ветра, хамит. Он очень ограниченный футболист, и я не понимаю такой пиар-машины в его сторону. Как только против Винисиуса попадает быстрый соперник — всё, его нет, он ничего не может — ни обыграть, ни убежать. Если соперник уровнем пониже, какой-нибудь «Райо Вальекано», тогда да, там он будет выделяться. Я очень хочу, чтобы его отдали, продали в Саудовскую Аравию и взяли Холанда. Тогда Мбаппе уйдёт налево, потому что с Винисиусом они несовместимы. У них одна позиция, они друг другу мешают», — циитрует Дзюбу Odds.
Винисиус Жуниор присоединился к «Реалу» летом 2018 года, перебравшись из «Фламенго» за сумму в 45 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 313 матчах, забив 105 голов и отдав 79 результативных передач. Контракт с «Реалом» действует до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего вингера достигла 200 миллионов евро.
Вместе с «Реалом» Винисиус дважды выигрывал Лигу чемпионов, трижды Ла Лигу и 1 раз Кубок Испании.
В прошлом сезоне бразилец занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», однако он также стал футболистом года по версии FIFA.
Дзюба: не перевариваю Винисиуса. Он много разговаривает, постоянно на что-то жалуется, падает от дуновения ветра, хамит
Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба резко высказался о вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре, заявив, что его поведение на поле вызывает раздражение.
Фото: IMAGO