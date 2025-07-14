"На прошлой неделе у Арсена был тот же вирус, что и у Мбаппе". В "Реале Сосьедад" рассказали о здоровье Захаряна

- Мышечная боль Арсена забыта. Правда, на прошлой неделе у него был тот же вирус, что и у Мбаппе. Арсен будет работать несколько дней по индивидуальной программе, пока не восстановится на 100 процентов.
Напомним, 8 июля пресс-служба "Реала Сосьедад" сообщила, что российский хавбек команды досрочно покинул тренировку из-за болей в камболовидной мышце. Позднее брат футболиста, а также представитель игрока заявили, что восстановление Захаряна проходит строго по плану.
В минувшем сезоне россиянин почти не принимал участия из-за различных травм. На его счету один гол и одна голевая передача в 4 матчах за испанскую команду.
Источник: "СЭ"