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"На прошлой неделе у Арсена был тот же вирус, что и у Мбаппе". В "Реале Сосьедад" рассказали о здоровье Захаряна

В пресс-службе "Реала Сосьедад" поделились информацией о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: сборная России
- Мышечная боль Арсена забыта. Правда, на прошлой неделе у него был тот же вирус, что и у Мбаппе. Арсен будет работать несколько дней по индивидуальной программе, пока не восстановится на 100 процентов.

Напомним, 8 июля пресс-служба "Реала Сосьедад" сообщила, что российский хавбек команды досрочно покинул тренировку из-за болей в камболовидной мышце. Позднее брат футболиста, а также представитель игрока заявили, что восстановление Захаряна проходит строго по плану.

В минувшем сезоне россиянин почти не принимал участия из-за различных травм. На его счету один гол и одна голевая передача в 4 матчах за испанскую команду.

Источник: "СЭ"

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