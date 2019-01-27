Черышев забивает за "Валенсию", Промес наконец-то жжёт в Примере

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер
|23
|31
|10
|Вест Хэм
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|18
|Кардифф
|23
|19
|19
|Фулхэм
|23
|14
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Ницца
|22
|34
|7
|Монпелье
|20
|32
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|21
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Нант
|21
|23
|15
|Анже
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|21
|18
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|20
|29
|9
|Реал Сосьедад
|20
|26
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Леванте
|21
|26
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Б
|20
|23
|15
|Леганес
|21
|23
|16
|Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|20
|11
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|20
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Лацио
|20
|32
|8
|Аталанта
|20
|31
|9
|Сассуоло
|21
|29
|10
|Парма
|20
|28
|11
|Фиорентина
|20
|27
|12
|Торино
|20
|27
|13
|Кальяри
|21
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|21
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8(-3)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Боруссия М
|19
|39
|3
|Бавария
|18
|39
|4
|Айнтрахт Ф
|19
|31
|5
|РБ Лейпциг
|18
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер
|19
|27
|10
|Майнц
|19
|27
|11
|Вердер
|19
|26
|12
|Шальке 04
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна
|18
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|Нюрнберг
|19
|11
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|19
|52
|2
|Аякс
|18
|47
|3
|Фейеноорд
|18
|36
|4
|Витесс
|18
|29
|5
|АЗ Алкмаар
|18
|28
|6
|Утрехт
|18
|28
|7
|ВВВ-Венло
|19
|26
|8
|Хераклес
|19
|26
|9
|Виллем II
|18
|22
|10
|Херенвен
|18
|21
|11
|Зволле
|19
|21
|12
|Ден Хааг
|19
|21
|13
|Эммен
|19
|21
|14
|Фортуна С
|18
|20
|15
|Эксельсиор
|19
|19
|16
|Гронинген
|19
|18
|17
|НАК Бреда
|19
|16
|18
|Де Графсхап
|19
|15
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|24
|47
|2
|Томь
|24
|46
|3
|Авангард
|24
|42
|4
|Чертаново
|24
|38
|5
|Нижний Новгород
|24
|38
|6
|Сочи
|24
|38
|7
|Шинник
|24
|37
|8
|Краснодар-2
|24
|36
|9
|Спартак-2
|24
|35
|10
|Луч
|24
|35
|11
|Мордовия
|24
|34
|12
|СКА-Хабаровск
|24
|33
|13
|Химки
|24
|31
|14
|Факел
|24
|29
|15
|Ротор
|24
|28
|16
|Балтика
|24
|25
|17
|Армавир
|24
|25
|18
|Тюмень
|24
|24
|19
|Сибирь
|24
|20
|20
|Зенит-2
|24
|8
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Черышев забивает за "Валенсию", Промес наконец-то жжёт в Примере
А ещё "Монако" уволило Анри, но "монегаски" всё равно проиграли. Даём отчёт о последних главных событиях: первом голе Дениса в Испании с сентября, результативной активности Антохи из "Спартака" и очередной неудаче команды Головина
Черышев. Наконец-то!
Последние материалы, в которых мы вспоминали о полузащитнике сборной России, выступающем за испанскую «Валенсию», неизменно оставались минорного настроения. У Дениса последние месяцы всё было плохо: настолько, что его освистывали свои же фанаты.
Тренер Марселино, с которым Черышев пересекался в «Вильярреале» ему доверял, да и Гонсало Гедеш, конкурент россиянина на левом фланге, получил травму, так что игровое время Денис получал. Но использовать многочисленные возможности не мог.
Вдвойне обидно было из-за того, что этот крайне неприятный отрезок его карьеры начался после Чемпионата Мира в России. От роскошного мяча хорватам в четвертьфинале до ненависти своих же фанатов всего за полгода.
И вот вчера в игре против «Вильярреала», за который Денис играл в общей сложности три сезона, Черышев наконец забил: оформил один из трёх мячей в ворота «жёлтой субмарины». Конечно, рано говорить о чём-то большем, чем один удачный матч. Но вдруг из-за этого гола немного остынут фанаты, что раскрепостит игрока нашей сборной и позволит выйти ему на тот уровень, который от него ждут?
Огненная неделя для Промеса
У бывшего футболиста «Спартака» в Испании, как и у Черышева, в этом сезоне всё складывалось очень непросто. Ходили даже нелепые слухи, - нелепые из-за того, что по регламенту европейских соревнований это невозможно (футболист в течение сезона может сыграть только за две команды) – что Антоха вернётся в Россию, но не в «Спартак».
Потом писали о сумасшедших отступных (150 миллиона евро) и ловили Промеса пьяным за рулем. Прибавьте сюда 0 очков в 15-ти матчах лиги.
Просто кошмар.
Но эта неделя получилась для Квинси замечательной. Сначала он отдал голевую в матче с «Барсой». А потом устроил роскошный перфоманс против «Леванте» - причем играл он на позиции левого защитника (при схеме 3-5-2).
Сначала он сделал перехват и оформил результативный пас.
После чего заработал пенальти, а потом реализовал одиннадцатиметровый. Правда, уже другой и не с первой попытки.
Это была неделя русских – пусть не по крови, зато по духу Антоха немножечко наш – в Примере. Ждать этого пришлось до середины сезона.
Перемены «Монако» пока не идут на пользу
Анри уволили – и правильно сделали. На своё законное место вернётся Жардим. Руководство «монегасков» признало свою ошибку.
Команде Жардима очень не везло на старте чемпионата. Если брать продвинутую статистику, «Монако» действовал плохо, хуже, чем от него ожидали, но места в зоне вылета он не заслуживал и наверняка бы из неё выбрался.
С Анри была иная ситуация – по всем показателям «монегаски» действовали просто ужасно.
В первом матче после увольнения звёздного француза «Монако» опять проиграл. На этот раз «Дижону». Командой руководил помощник уволенного коуча Франк Пасси.
Опять удалился опытный Налдо, которого только подписали: это его третий матч и вторая подряд красная. На этот раз защитник хотя бы продержался целый час – в матче против «Страсбура» он покинул поле уже на 7-й минуте.
Головин выпустили лишь с лавки – на 68-й минуте он только вошёл в игру. И ничем особенным в очередной раз не запомнился.
Впрочем, на сей раз это было особенной тяжело, ведь «Монако» играл уже в меньшинстве.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: MB Media/Getty Images
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Черышев. Наконец-то!
Последние материалы, в которых мы вспоминали о полузащитнике сборной России, выступающем за испанскую «Валенсию», неизменно оставались минорного настроения. У Дениса последние месяцы всё было плохо: настолько, что его освистывали свои же фанаты.
Тренер Марселино, с которым Черышев пересекался в «Вильярреале» ему доверял, да и Гонсало Гедеш, конкурент россиянина на левом фланге, получил травму, так что игровое время Денис получал. Но использовать многочисленные возможности не мог.
Вдвойне обидно было из-за того, что этот крайне неприятный отрезок его карьеры начался после Чемпионата Мира в России. От роскошного мяча хорватам в четвертьфинале до ненависти своих же фанатов всего за полгода.
Привет, когда ты покинешь Валенсию— Mery ?? (@mery_vcf) January 23, 2019
И вот вчера в игре против «Вильярреала», за который Денис играл в общей сложности три сезона, Черышев наконец забил: оформил один из трёх мячей в ворота «жёлтой субмарины». Конечно, рано говорить о чём-то большем, чем один удачный матч. Но вдруг из-за этого гола немного остынут фанаты, что раскрепостит игрока нашей сборной и позволит выйти ему на тот уровень, который от него ждут?
Огненная неделя для Промеса
У бывшего футболиста «Спартака» в Испании, как и у Черышева, в этом сезоне всё складывалось очень непросто. Ходили даже нелепые слухи, - нелепые из-за того, что по регламенту европейских соревнований это невозможно (футболист в течение сезона может сыграть только за две команды) – что Антоха вернётся в Россию, но не в «Спартак».
Потом писали о сумасшедших отступных (150 миллиона евро) и ловили Промеса пьяным за рулем. Прибавьте сюда 0 очков в 15-ти матчах лиги.
Просто кошмар.
Но эта неделя получилась для Квинси замечательной. Сначала он отдал голевую в матче с «Барсой». А потом устроил роскошный перфоманс против «Леванте» - причем играл он на позиции левого защитника (при схеме 3-5-2).
Сначала он сделал перехват и оформил результативный пас.
После чего заработал пенальти, а потом реализовал одиннадцатиметровый. Правда, уже другой и не с первой попытки.
Это была неделя русских – пусть не по крови, зато по духу Антоха немножечко наш – в Примере. Ждать этого пришлось до середины сезона.
Перемены «Монако» пока не идут на пользу
Анри уволили – и правильно сделали. На своё законное место вернётся Жардим. Руководство «монегасков» признало свою ошибку.
Команде Жардима очень не везло на старте чемпионата. Если брать продвинутую статистику, «Монако» действовал плохо, хуже, чем от него ожидали, но места в зоне вылета он не заслуживал и наверняка бы из неё выбрался.
С Анри была иная ситуация – по всем показателям «монегаски» действовали просто ужасно.
В первом матче после увольнения звёздного француза «Монако» опять проиграл. На этот раз «Дижону». Командой руководил помощник уволенного коуча Франк Пасси.
Опять удалился опытный Налдо, которого только подписали: это его третий матч и вторая подряд красная. На этот раз защитник хотя бы продержался целый час – в матче против «Страсбура» он покинул поле уже на 7-й минуте.
Головин выпустили лишь с лавки – на 68-й минуте он только вошёл в игру. И ничем особенным в очередной раз не запомнился.
Впрочем, на сей раз это было особенной тяжело, ведь «Монако» играл уже в меньшинстве.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: MB Media/Getty Images
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