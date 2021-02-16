Мбаппе забрал престол у Месси. Лео не нужен «ПСЖ», если Килиан останется – так куда ему податься?

После разноса от «Парижа», даже игравшего без двух звезд, у Лео не прибавится желания остаться в родной «Барсе». Как и у будущих работодателей платить ему лишние десятки миллионов.

Мбаппе зафиксировал смену поколений



Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»

Посмотреть его можно на YouTube-канале «Матч ТВ»

Будущее Месси тоже зависит от Мбаппе

Если не «ПСЖ», то «Сити»?

Тем временем «Ливерпуль»…



Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»

Посмотреть его можно на YouTube-канале «Матч ТВ»

«ПСЖ» порвал «Барселону» на «Камп Ноу» так, что, кажется, и шансов у нее не было, но перед матчем у букмекеров команды котировались абсолютно по равной. И неудивительно, ведь «Париж» со сменой тренера, травмами лидеров докатился до того, что даже не идет на первом месте в Лиге 1, тогда как «Барса» после провального старта напротив пошла по восходящей, выиграла 7 из 8 последних матчей.К тому же, за «Париж» не могли сыграть два лидера – Неймар и Анхель ди Мария – без них и Мбаппе бьет по воротам в среднем вдвое меньше. Во Франции матча ждали без особого энтузиазма. К тому же, многие относили на сторону «Барсы» «фактор Месси».Но, кажется, о нем уже пора забыть. Х-фактором вчера стал Килиан Мбаппе, который и без друзей по атаке оформил хет-трик, он будет Х-фактором и будущем. А вот будущее Месси, который с 2015 года ничего не может сделать в решающие моменты в Лиге чемпионов (ну, кроме как забить пенальти), сейчас под большим вопросом. Парадокс, но для одного из лучших игроков в истории сейчас просто не видно места в элитном европейском футболе.Килиан доминировал над Лео на «Камп Ноу», но это еще не все проблемы, которые он способен доставить аргентинцу. «ПСЖ» активно готовит почву для перехода Месси, но недавно все узнали о сумасшедшем контракте Лионеля на более чем 550 миллионов евро за 4 года. Вряд ли 34-летнему (исполнится в июне) игроку «Париж» даст столько же, а Месси будет требовать столько, но шестикратный обладатель «Золотого мяча» в любом случае удовольствие недешевое.При этом в начале февраля новый 4-летний контракт с «ПСЖ» согласовал Неймар, который, конечно, уже давно не стремится вернуться в «Барсу», а ждет Лео у себя.Ну а после перфоманса в «Барселоне» «ПСЖ» обязан бросить все силы на уговоры Килиана Мбаппе. Его контракт заканчивается летом 2022 года. Терять такого игрока нельзя в принципе, а терять бесплатно или с серьезным дисконтом из-за года до окончания контракта – просто финансовое преступление.Мбаппе понимает, что вряд ли станет великим, выигрывая каждый год чемпионат Франции и будучи полностью зависимым от случайностей в Лиге чемпионов в плане индивидуальных наград. Так что, конечно, его желание перейти в «Реал» естественно.И после разгрома «Барсы» позиции Килиана в переговорах с «ПСЖ» укрепились до железобетонных. 22-летний чемпион мира может требовать себе колоссальные условия и будет прав – он показал, кто может тащить «ПСЖ», пока Неймар стабильно травмирован к своему дню рождения и дню рождения сестры. Он показал, кто из них с Месси сейчас круче в игровом плане. Конечно, в плане маркетинга Мбаппе и близко не Лео, так что аргентинец может получать зарплату больше, но не в разы.При этом у «ПСЖ» большие проблемы с финансовым фэйр-плэй. Конечно, «Манчестер Сити» показал, почему на эту ерунду не надо обращаться большого внимания – CAS все равно оправдает. Но все-таки у «Сити» есть громадный телеконтракт АПЛ, а французский футбол терпит крах – прошлый чемпионат досрочно завершили, телевещатель кинул Лигу, а теперь она даже не может продать права на трансляции. Западные источники ожидают, что сезон «ПСЖ» может завершить с 200-миллионным убытком при том, что многие спонсоры и так прямо или косвенно связаны с катарскими деньгами.И в такой момент добавлять к зарплатам Мбаппе и Неймар еще и контракт Месси. Ну, если решение CAS оставить «Сити» в еврокубках – это зеленый свет на неограниченные траты, то пробовать можно. И все-таки «Сити» не позволял себе собирать трех из четырех лучших нападающих мира и финансово клуб сейчас стал намного здоровее.И вот «Сити», не имеющий звезд первой величины, как раз может себе позволить взять Месси. Но, если отбросить любовь Гвардиолы к Лео – зачем?Да, сейчас «Ман Сити» уже не прессинг-машина, в которой нет места ленивой звезде, но все-таки машина с 16 победами подряд. Конечно, разговоры про состоятельность Месси дождливым вечером в «Стоке» – бред, Лео и в АПЛ будет в топе. Но с задачей доминировать в Англии команда прекрасно справляется без него, а по Лиге чемпионов Месси явно не гарант.В итоге Гвардиоле придется вновь полностью перестраивать игру «Манчестер Сити», которая неминуемо усложнится, чтобы компенсировать ходьбу Лео. А Месси в 34 года на фоне колоссальных ожиданий должен будет привыкать к новому чемпионату, стране и игре команды.Других же вариантов у Лео, по сути, нет. Он хочет бороться за главные трофеи, его не устраивает уровень «Барселоны», но «Интер» вообще не выходит из группы в Лиге чемпионов, у «Ювентуса» уже есть Роналду, «Баварии» и Клоппу Месси не нужен.Лео считает, что еще готов бороться за победы и не хочет ехать в США или Аргентину. Но, возможно, в реальности ему уже не осталось места в топовом европейском футболе, где побеждают команды без ленивых звезд.На фоне проблем чемпиона Англии и сокрушительного осеннего разгрома «МЮ» в исполнении «РБ Лейпциг» от немецкой команды можно было ждать сенсации. Но все-таки в играх с «Сити» и «Лестером» главной проблемой «Ливерпуля» был результат, который вполне мог быть другим. На нейтральном поле в Венгрии команде Клоппа вернулось: в начале второго тайма Забитцер и Упамекано просто подарили голы сопернику, а Хван в добавленное время еще и не забил 1 на 1.Лига чемпионов не раз поражала нас суперкамбэками, но 10 марта, кажется, можно будет побольше поспать – «Ливерпуль» и «ПСЖ» в первых матчах сделали все для прохода в четвертьфинал.Фото: GETTY