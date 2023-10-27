"Пока Арсен проигрывает конкуренцию, поэтому сидит в запасе. Как только он прибавит, тогда есть шанс заиграть в основе "Реал Сосьедад". Скорее всего, Захаряну будут искать вариант с арендой", — передает слова Пименова "РБ Спорт".
Захарян перешел в "Реал Сосьедад" минувшим летом. За испанский клуб россиянин сыграл 6 матчей (119 минут) во всех турнирах. За это время полузащитник не смог отличиться какими-либо голевыми действиями.
"Реал Сосьедад" Захаряна находится на пятом месте в испанской Ла Лиге. У клуба 18 очков в 10 играх.
Пименов: мне кажется, Захаряну будут искать вариант с арендой
Экс-игрок французского "Меца" и сборной России Руслан Пименов заявил, что "Реал Сосьедад" отдаст в аренду российского полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"