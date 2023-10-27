Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
22:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
21:45
СалернитанаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
22:00
НиццаНе начат

Пименов: мне кажется, Захаряну будут искать вариант с арендой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок французского "Меца" и сборной России Руслан Пименов заявил, что "Реал Сосьедад" отдаст в аренду российского полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Пока Арсен проигрывает конкуренцию, поэтому сидит в запасе. Как только он прибавит, тогда есть шанс заиграть в основе "Реал Сосьедад". Скорее всего, Захаряну будут искать вариант с арендой", — передает слова Пименова "РБ Спорт".

Захарян перешел в "Реал Сосьедад" минувшим летом. За испанский клуб россиянин сыграл 6 матчей (119 минут) во всех турнирах. За это время полузащитник не смог отличиться какими-либо голевыми действиями.

"Реал Сосьедад" Захаряна находится на пятом месте в испанской Ла Лиге. У клуба 18 очков в 10 играх.


Захарян Реал Сосьедад
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится