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Александр Бубнов: непонятно, насколько для "Зенита" важна Лига Европы
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Андерлехтом".
"Петербуржцы провели очень много матчей, но к серьезным соперникам можно было отнести разве что "Спарту", которая их благополучно обыграла. Мирча Луческу сказал, что такое количество игр было необходимо, чтобы просмотреть в деле всех новичков и молодых игроков. Удивительно, но до сих пор непонятно, определился ли он с основным составом. Это внушает определенные опасения, так как довольно сложно заложить фундамент через игры, тем более если нет общего баланса. Вот и получается, что ответов гораздо больше, чем вопросов.
Тем более непонятно, насколько важна для "Зенита" Лига Европы. Приоритетной целью для петербуржцев должен стать чемпионат России, так как через него они могут попасть в Лигу чемпионов. Провалиться на внутренней арене для них будет гораздо страшнее, чем на международной, к тому же "Андерлехт" нельзя отнести к проходимым соперникам. Чемпионат Бельгии в самом разгаре, и в этом видится основное его преимущество. "Андерлехт" обладает необходимым запасом прочности, чтобы оформить себе неплохой задел перед поездкой в Санкт-Петербург", — цитирует Бубнова Sportbox.
"Петербуржцы провели очень много матчей, но к серьезным соперникам можно было отнести разве что "Спарту", которая их благополучно обыграла. Мирча Луческу сказал, что такое количество игр было необходимо, чтобы просмотреть в деле всех новичков и молодых игроков. Удивительно, но до сих пор непонятно, определился ли он с основным составом. Это внушает определенные опасения, так как довольно сложно заложить фундамент через игры, тем более если нет общего баланса. Вот и получается, что ответов гораздо больше, чем вопросов.
Тем более непонятно, насколько важна для "Зенита" Лига Европы. Приоритетной целью для петербуржцев должен стать чемпионат России, так как через него они могут попасть в Лигу чемпионов. Провалиться на внутренней арене для них будет гораздо страшнее, чем на международной, к тому же "Андерлехт" нельзя отнести к проходимым соперникам. Чемпионат Бельгии в самом разгаре, и в этом видится основное его преимущество. "Андерлехт" обладает необходимым запасом прочности, чтобы оформить себе неплохой задел перед поездкой в Санкт-Петербург", — цитирует Бубнова Sportbox.
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