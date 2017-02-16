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Александр Бубнов: непонятно, насколько для "Зенита" важна Лига Европы

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Андерлехтом".

"Петербуржцы провели очень много матчей, но к серьезным соперникам можно было отнести разве что "Спарту", которая их благополучно обыграла. Мирча Луческу сказал, что такое количество игр было необходимо, чтобы просмотреть в деле всех новичков и молодых игроков. Удивительно, но до сих пор непонятно, определился ли он с основным составом. Это внушает определенные опасения, так как довольно сложно заложить фундамент через игры, тем более если нет общего баланса. Вот и получается, что ответов гораздо больше, чем вопросов.

Тем более непонятно, насколько важна для "Зенита" Лига Европы. Приоритетной целью для петербуржцев должен стать чемпионат России, так как через него они могут попасть в Лигу чемпионов. Провалиться на внутренней арене для них будет гораздо страшнее, чем на международной, к тому же "Андерлехт" нельзя отнести к проходимым соперникам. Чемпионат Бельгии в самом разгаре, и в этом видится основное его преимущество. "Андерлехт" обладает необходимым запасом прочности, чтобы оформить себе неплохой задел перед поездкой в Санкт-Петербург", — цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Зенит Андерлехт
Сегодня, 20:14
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(0)
№3 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 20:51) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Volodia379,

Мусор, а у твоих какой предел мечтаний в пердиве? Сиди и не пыхти.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№2 Написал: archibald зеленодольск (Сегодня, 20:51) #
  • -1
  •  (1)

непонятен бубнов без ттд
Регистрация: 3.05.2014
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:29) #
  • -5
  •  (7)

Для Зенита в ЛЧ предел мечтаний это выход из группы так что ЛЕ для них самое то!
Регистрация: 11.04.2016
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