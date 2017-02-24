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Кристиан Нобоа: всегда хотел сыграть на таком стадионе, как "Олд Траффорд"

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Кристиан Нобоа заявил, что он всегда мечтал сыграть на стадионе "Олд Траффорд", домашней арене английского клуба "Манчестер Юнайтед".

"Всегда хотел сыграть на таком стадионе, как "Олд Траффорд". Здорово, что сейчас выпал такой шанс.

Мы довольны, что нам попался такой сильный соперник. "Ростов" уже обыгрывал "Баварию", провел хорошие матчи с "Атлетико", поэтому мы чувствуем себя уверенно перед "Манчестером", для нас не ново играть на таком уровне. Понятно, что будут тяжелые игры, но мы к ним обязательно хорошо подготовимся", - цитирует Нобоа ТАСС.
Теги: Нобоа Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:00
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