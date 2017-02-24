Кристиан Нобоа: всегда хотел сыграть на таком стадионе, как "Олд Траффорд"

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18:14
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (5)
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (5)
17:47
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (1)
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (1)
16:45
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
16:30
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (2)
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (2)
15:09
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
14:01
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
13:56
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (7)
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (7)
11:50
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
11:23
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (10)
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (10)
10:59
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (23)
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (23)
Кристиан Нобоа: всегда хотел сыграть на таком стадионе, как "Олд Траффорд"
Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Кристиан Нобоа заявил, что он всегда мечтал сыграть на стадионе "Олд Траффорд", домашней арене английского клуба "Манчестер Юнайтед".
"Всегда хотел сыграть на таком стадионе, как "Олд Траффорд". Здорово, что сейчас выпал такой шанс.
Мы довольны, что нам попался такой сильный соперник. "Ростов" уже обыгрывал "Баварию", провел хорошие матчи с "Атлетико", поэтому мы чувствуем себя уверенно перед "Манчестером", для нас не ново играть на таком уровне. Понятно, что будут тяжелые игры, но мы к ним обязательно хорошо подготовимся", - цитирует Нобоа ТАСС.
"Всегда хотел сыграть на таком стадионе, как "Олд Траффорд". Здорово, что сейчас выпал такой шанс.
Мы довольны, что нам попался такой сильный соперник. "Ростов" уже обыгрывал "Баварию", провел хорошие матчи с "Атлетико", поэтому мы чувствуем себя уверенно перед "Манчестером", для нас не ново играть на таком уровне. Понятно, что будут тяжелые игры, но мы к ним обязательно хорошо подготовимся", - цитирует Нобоа ТАСС.
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