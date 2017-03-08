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Миха Мевля: мы сильны командой, и будем справляться все вместе

Защитник "Ростова" Миха Мевля заявил, что рождение дочери придаст ему мотивации в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед".

"У меня недавно родилась дочка, это станет большой мотивацией. Но играть против такого соперника, как МЮ, тоже мотивация. В этом сезоне приходилось играть против таких футболистов, как Роберт Левандовски, Фернандо Торрес, сейчас будет Златан Ибрагимович. Но мы сильны командой, и будем справляться все вместе", - цитирует Мевлю ТАСС.
Теги: Мевля Манчестер Юнайтед Ростов
Сегодня, 18:12
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№2 Написал: Роман Зодовских (Сегодня, 18:31) #
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Регистрация: 8.03.2017
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:19) #
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Удачи, парни!!! Удачи!
Регистрация: 28.12.2015
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