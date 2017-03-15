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Александр Мартынович: думаю, что в Краснодаре будет совершенно другая игра

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович поделился мнением об ответном поединке против "Сельты" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Ни для кого не секрет, что испанские команды в первую очередь сильны контролем мяча. В первом матче мы хотели построже сыграть сзади, но, наверное, это у нас не совсем получилось. "Сельта" очень хорошо владеет мячом, но и мы смогли противопоставить ей контригру. У нас были неплохие подходы, при счёте 1:1 Рамирес имел хороший шанс забить… Думаю, что в Краснодаре будет совершенно другая игра, и при поддержке наших болельщиков мы сможем доминировать и диктовать сопернику свои условия", - цитирует игрока официальный сайт кубанцев.
Теги: Мартынович Краснодар Сельта
Сегодня, 19:01
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