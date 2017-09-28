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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Артем Дзюба отказался общаться с прессой, снова вспомнив про пирожки
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) отказался от общения с прессой, вновь вспомнив известную фразу Александра Рязанцева.
Аналогичным образом форвард ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.).
– Артем, опять пирожки?
– Да, снова пирожки. Рязанцев поставляет, – с улыбкой ответил Дзюба.
"Спорт-Экспресс"
Аналогичным образом форвард ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.).
– Артем, опять пирожки?
– Да, снова пирожки. Рязанцев поставляет, – с улыбкой ответил Дзюба.
"Спорт-Экспресс"
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