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Артем Дзюба отказался общаться с прессой, снова вспомнив про пирожки

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) отказался от общения с прессой, вновь вспомнив известную фразу Александра Рязанцева.

Аналогичным образом форвард ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.).

– Артем, опять пирожки?

– Да, снова пирожки. Рязанцев поставляет, – с улыбкой ответил Дзюба.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба Зенит Рязанцев Реал Сосьедад
Сегодня, 22:11
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14
(1)
№14 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 23:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хидя
а Быстров больше лопатники не поставляет

Вот и приходится пирожками фарцевать!
Регистрация: 13.03.2012
№13 Написал: Хидя (Сегодня, 23:23) #
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  •  (4)
online

мелкий щипачь, а Быстров больше лопатники не поставляет...плохо...
Регистрация: 13.03.2017
№12 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:58) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vitaliy1977
Цитата: Odyssey
Цитата: vitaliy1977
Цитата: Odyssey
каков вопрос - таков ответ))

Каков игрок - таков и вопрос!

а какой он игрок?

Такой же как и интервьюируемый....... Да и как футболист... Т.е. НИКАКОЙ!!!!!

Что бомжи... Правда не нравится? Так минусуйте дальше. И молитесь на деревяшку.....
Регистрация: 13.03.2012
№11 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Совсем макарона загнобил Дзюбинатора питерского.
Мутко, как ты это позволяешь? angry
Регистрация: 22.09.2007
№10 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:54) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
Цитата: vitaliy1977
Цитата: Odyssey
каков вопрос - таков ответ))

Каков игрок - таков и вопрос!

а какой он игрок?

Такой же как и интервьюируемый....... Да и как футболист... Т.е. НИКАКОЙ!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№9 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:31) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Севастополь
А кто это дзюба?

говно
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 22:29) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
А кто это дзюба?
Регистрация: 4.08.2016
№7 Написал: rakunia Казахстан (Сегодня, 22:23) #
  • -5
  •  (13)

Когда перестанут писать про этого при...ка дзюбилу с ехидной улыбкой
Регистрация: 15.05.2015
№6 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 22:23) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vitaliy1977
Цитата: Odyssey
каков вопрос - таков ответ))

Каков игрок - таков и вопрос!

а какой он игрок?
Регистрация: 27.08.2008
№5 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:19) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
каков вопрос - таков ответ))

Каков игрок - таков и вопрос!
Регистрация: 13.03.2012
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:16) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
У Дзюбы голевой и безтрофейный кризис)))Отстаньте от человека!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:15) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
все верно артем. с этими ***ами не нужно общатся


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:13) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Оставьте вы в покое продавца пирожков (со своим ливером)!!!!!
Он их пихает, а никто не берёт!!!
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 22:13) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
каков вопрос - таков ответ))
Регистрация: 27.08.2008
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