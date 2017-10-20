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Михаил Гершкович: "Зенит" займёт первое место в группе и будет нацелен на победу в Лиге Европы

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал домашнюю победу "Зенита" над "Русенборгом" со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

"Можно сказать, что реабилитировались за поражение в чемпионате России. Тогда было стечение обстоятельств, матч с "Арсеналом" был после игр сборных, была масса вещей, которая немного расслабила их. "Зенит" сделал определенные выводы и уверенно сработал сегодня, победил "Русенборг", особо не напрягаясь. Ригони тоже молодец, забил три гола, он очень хороший футболист. У него еще были моменты, которые он не использовал.

Не было никаких сомнений, что хозяева победят сегодня. "Зенит" знал свою силу. Правда, впечатление от их игры смазал пропущенный гол в конце, ошиблись в тактическом плане. В общем, за устойчивое положение "Зенита" в Лиге Европы не стоит беспокоиться. Они займут первое место в группе и будут нацелены на победу в турнире", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
Теги: Гершкович Зенит Русенборг
Сегодня, 02:23
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