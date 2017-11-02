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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Руслан Нигматуллин: паровоз круче шерифа, он его может переехать – ставлю на 2:0
Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от домашнего матча "железнодорожников" с "Шерифом" в Лиге Европы.
"Сейчас "Локомотив" находится в отличном расположении духа – победа над "Зенитом" и первое место в РФПЛ, а также лидерство в группе Лиги Европы говорят сами за себя. После первого матча против "Шерифа" команда поняла, что играть нужно посерьёзней. В той игре сразу забили и решили, что дело сделано, а в итоге у Гилерме было достаточно много работы. Сегодня "Локо" может вообще оставить своего голкипера без работы.
"Шериф" — неплохая команда, но мне она не нравится. Я не люблю, когда в команде почти нет своих футболистов. Получается сборная солянка из иностранцев средненького уровня. Мне бы хотелось посмотреть на молдавских игроков. «Локо» выше классом, что он сегодня и должен продемонстрировать. Поставлю на победу "железнодорожников" со счётом 2:0. Паровоз круче шерифа, он его может переехать", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
"Сейчас "Локомотив" находится в отличном расположении духа – победа над "Зенитом" и первое место в РФПЛ, а также лидерство в группе Лиги Европы говорят сами за себя. После первого матча против "Шерифа" команда поняла, что играть нужно посерьёзней. В той игре сразу забили и решили, что дело сделано, а в итоге у Гилерме было достаточно много работы. Сегодня "Локо" может вообще оставить своего голкипера без работы.
"Шериф" — неплохая команда, но мне она не нравится. Я не люблю, когда в команде почти нет своих футболистов. Получается сборная солянка из иностранцев средненького уровня. Мне бы хотелось посмотреть на молдавских игроков. «Локо» выше классом, что он сегодня и должен продемонстрировать. Поставлю на победу "железнодорожников" со счётом 2:0. Паровоз круче шерифа, он его может переехать", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
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