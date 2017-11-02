Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Руслан Нигматуллин: паровоз круче шерифа, он его может переехать – ставлю на 2:0

Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от домашнего матча "железнодорожников" с "Шерифом" в Лиге Европы.

"Сейчас "Локомотив" находится в отличном расположении духа – победа над "Зенитом" и первое место в РФПЛ, а также лидерство в группе Лиги Европы говорят сами за себя. После первого матча против "Шерифа" команда поняла, что играть нужно посерьёзней. В той игре сразу забили и решили, что дело сделано, а в итоге у Гилерме было достаточно много работы. Сегодня "Локо" может вообще оставить своего голкипера без работы.

"Шериф" — неплохая команда, но мне она не нравится. Я не люблю, когда в команде почти нет своих футболистов. Получается сборная солянка из иностранцев средненького уровня. Мне бы хотелось посмотреть на молдавских игроков. «Локо» выше классом, что он сегодня и должен продемонстрировать. Поставлю на победу "железнодорожников" со счётом 2:0. Паровоз круче шерифа, он его может переехать", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
Теги: Нигматуллин Локомотив Шериф
Сегодня, 18:45
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.