Михаил Гершкович: "Зенит" не показывает вразумительного футбола

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:46
Нападающий сборной Перу подозревается в употреблении кокаина (1)
Нападающий сборной Перу подозревается в употреблении кокаина (1)
Вчера, 23:27
Санти Касорла пересадил кожу из-за инфекции (1)
Санти Касорла пересадил кожу из-за инфекции (1)
Вчера, 23:07
Борис Пайкин: хочется надеяться, что сборная не просто достойно сыграет на ЧМ, а займёт призовое место
Борис Пайкин: хочется надеяться, что сборная не просто достойно сыграет на ЧМ, а займёт призовое место
Вчера, 23:04
Хатем Бен-Арфа заинтересовал "Лестер"
Хатем Бен-Арфа заинтересовал "Лестер"
Вчера, 22:39
Защитник "Зенита" Маммана вызван в сборную Аргентины вместо Меркадо, получившего травму в матче со "Спартаком" (3)
Защитник "Зенита" Маммана вызван в сборную Аргентины вместо Меркадо, получившего травму в матче со "Спартаком" (3)
Вчера, 21:31
"Спартак" продает билеты на матч с ЦСКА от 1500 рублей (8)
"Спартак" продает билеты на матч с ЦСКА от 1500 рублей (8)
Вчера, 20:46
Матчи "Спартака" и ЦСКА в Лиге чемпионов посмотрели более 2,3 миллионов зрителей каждый (8)
Матчи "Спартака" и ЦСКА в Лиге чемпионов посмотрели более 2,3 миллионов зрителей каждый (8)
Вчера, 20:27
Свыше 600 человек сфотографировались с Кубком мира в Энгельсе (1)
Свыше 600 человек сфотографировались с Кубком мира в Энгельсе (1)
Вчера, 20:23
Полиция арестовала шестерых фанатов "Милана"
Полиция арестовала шестерых фанатов "Милана"
Вчера, 20:21
Валерий Гладилин: никакого кризиса в "Зените" нет (2)
Валерий Гладилин: никакого кризиса в "Зените" нет (2)
Вчера, 19:46
Александр Тарханов: мы вырвали ничью
Александр Тарханов: мы вырвали ничью
Вчера, 19:28
На матч России с Аргентиной продано 60 тысяч билетов (4)
На матч России с Аргентиной продано 60 тысяч билетов (4)
Вчера, 19:24
"Урал" ушел от поражения в матче с "Динамо" (6)
"Урал" ушел от поражения в матче с "Динамо" (6)
Вчера, 19:02
Около 400 человек увидели кубок ЧМ-2018 в Саратове
Около 400 человек увидели кубок ЧМ-2018 в Саратове
Вчера, 18:44
Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (14)
Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (14)
Вчера, 18:28
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Зенита"
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Зенита"
Вчера, 17:52
Вратарь "Анжи" Георгий Лория вызван в сборную Грузии
Вратарь "Анжи" Георгий Лория вызван в сборную Грузии
Вчера, 17:10
Патрису Эвра грозит минимум 5 матчей дисквалификации
Патрису Эвра грозит минимум 5 матчей дисквалификации
Вчера, 17:01
"Матч ТВ" сменил слоган на "Знай наших" (1)
"Матч ТВ" сменил слоган на "Знай наших" (1)
Вчера, 16:41
На "Ростов Арене" включили подогрев поля
На "Ростов Арене" включили подогрев поля
Вчера, 16:31
Луценко - в атаке "Динамо" на матч с "Уралом" (2)
Луценко - в атаке "Динамо" на матч с "Уралом" (2)
Вчера, 16:28
Александр Тарханов: самое сложное – удержать позиции и зацепиться за путевку в еврокубки (1)
Александр Тарханов: самое сложное – удержать позиции и зацепиться за путевку в еврокубки (1)
Вчера, 16:15
Сборная Испании объявила состав на матч с Россией (2)
Сборная Испании объявила состав на матч с Россией (2)
Вчера, 15:46
Матч Россия - Аргентина будут судить словенцы (1)
Матч Россия - Аргентина будут судить словенцы (1)
Вчера, 15:29
Мануэл Фернандеш получил вызов в сборную Португалии (4)
Мануэл Фернандеш получил вызов в сборную Португалии (4)
Михаил Гершкович: "Зенит" не показывает вразумительного футбола
Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал ничью "Зенита" с "Русенборгом" (1:1) в матче Лиги Европы.
"Проблема "Зенита" сейчас в том, что у него нет организованной комбинационной игры. Получается что-то только в индивидуальном плане, за счет класса футболистов. Вразумительного футбола, который бы радовал глаз и приносил результат, пока нет. По этой причине "Зенит" сейчас и начал "кувыркаться" — что в Лиге Европы, что в чемпионате России.
Кокорин забил впервые с 1 октября? Это футбол, так бывает. В целом к Александру нет претензий, он старается и создает моменты для своих партнеров по команде. К сожалению, этого сейчас недостаточно", - цитирует Гершковича "Газета.ру".
"Проблема "Зенита" сейчас в том, что у него нет организованной комбинационной игры. Получается что-то только в индивидуальном плане, за счет класса футболистов. Вразумительного футбола, который бы радовал глаз и приносил результат, пока нет. По этой причине "Зенит" сейчас и начал "кувыркаться" — что в Лиге Европы, что в чемпионате России.
Кокорин забил впервые с 1 октября? Это футбол, так бывает. В целом к Александру нет претензий, он старается и создает моменты для своих партнеров по команде. К сожалению, этого сейчас недостаточно", - цитирует Гершковича "Газета.ру".
Напечатать
0
(1)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.