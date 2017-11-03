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Михаил Гершкович: "Зенит" не показывает вразумительного футбола

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал ничью "Зенита" с "Русенборгом" (1:1) в матче Лиги Европы.

"Проблема "Зенита" сейчас в том, что у него нет организованной комбинационной игры. Получается что-то только в индивидуальном плане, за счет класса футболистов. Вразумительного футбола, который бы радовал глаз и приносил результат, пока нет. По этой причине "Зенит" сейчас и начал "кувыркаться" — что в Лиге Европы, что в чемпионате России.

Кокорин забил впервые с 1 октября? Это футбол, так бывает. В целом к Александру нет претензий, он старается и создает моменты для своих партнеров по команде. К сожалению, этого сейчас недостаточно", - цитирует Гершковича "Газета.ру".
Теги: Гершкович Зенит
Вчера, 23:19
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