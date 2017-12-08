Опытные юристы в Санкт-Петербурге
Бесплатная юридическая консультация
Высший арбитражный суд

+7 (812) 913-59-76

 
www.ask-pravo.ru

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Главный тренер "Реала Сосьедад" - о фанатах "Зенита": так себя вести нельзя, это неприятно

Главный тренер "Реала Сосьедад" Эусебио Сакристан осудил действия болельщиков в матче с "Зенитом" (1:3) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

Российские фанаты устроили беспорядки на трибунах и использовали пиротехнические средства, израильский арбитр Лиран Лиани был вынужден приостановить встречу на несколько секунд.

"Это неприятно. То, как они себя вели, мешало игре. Так нельзя себя вести, тем более на таком уровне, как Лига Европы. Надеюсь, к ним будут приняты соответствующие меры", - цитирует Сакристана "Чемпионат.сом".
Теги: Реал Сосьедад Зенит
Сегодня, 03:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.