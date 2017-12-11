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Ивелин Попов: "Спартак" подойдет в хорошей форме к первой игре с "Атлетиком"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов отметил, что в противостоянии с "Атлетиком"? преимущество на стороне красно-белых.

"В дерби с ЦСКА "Спартаку" удалось реабилитироваться за поражение от "Ливерпуля" Конечно, было обидно проигрывать с таким счетом, но это футбол. Рад, что год удалось завершить яркой победой в принципиальном матче. Болельщики должны быть довольны. Задачу в Лиге чемпионов – выйти из группы – мы выполнили. Осадок остался только от последней игры, в целом же "Спартак" выступил достойно.

Вообще, весь год получился для красно-белых отличным – стали чемпионами, завоевали Суперкубок, вышли в весеннюю часть Лиги Европы. Что касается соперника по 1/16 финала, то "Атлетик" хороший вариант. Испанская футбольная школа подразумевает быстрый и техничный футбол, против таких команд играть интересно. Считаю, что легко не будет, но преимущество на стороне "Спартака". Перед матчами с "Севильей" многие говорили, что она сильнее нас, но нам удалось разгромить испанцев дома. И в ответной встрече могли набрать очки, но не получилось. А "Атлетик", при всем уважении к сопернику, слабее севильцев.

Не вижу проблемы в том, что мы начнем Лигу Европы сразу после сборов. "Спартак" подойдет в хорошей форме к первой игре", – цитирует Попова "Фратрия".
Теги: Попов Спартак Атлетик
Сегодня, 18:19
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№2 Написал: Егор Нороа (Сегодня, 19:26) #
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№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 19:22) #
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