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Виктор Васин: "Црвена Звезда" обыграла "Краснодар", это уже о многом говорит

Защитник ЦСКА Виктор Васин сказал, что в противостоянии с сербской "Црвеной Звездой" в 1/16 финала Лиги Европы? армейцы ставят задачу по выходу в следующий раунд турнира.

"Црвена Звезда" – хорошая, добротная команда. Сербы обыграли "Краснодар" в квалификации Лиги Европы, и одно это уже говорит о многом. Возможно, были и более именитые потенциальные соперники, но на этой стадии слабых команд не бывает. Мы подойдем к матчам со всей ответственностью и, естественно, ставим перед собой задачу пройти дальше", – цитирует Васина официальный сайт ЦСКА.
Сегодня, 20:14
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№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 21:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gnome
как раз-таки про прохождение Краснодара - ни о чём не говорит. Краснодар вообще в этом сезоне непонятно-невнятную игру показывает.

Вы не поняли. ЦСКА в таблице находится НА ОДНО очков НИЖЕ Краснодара.
Если Краснодар непонятно-невнятное показывает, то что тогда показывает ЦСКА?
Ну и Васин все правильно говорит, с учетом этой таблицы. :)
Им есть о чем беспокоиться.


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Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 20:32) #
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как раз-таки про прохождение Краснодара - ни о чём не говорит. Краснодар вообще в этом сезоне непонятно-невнятную игру показывает.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
О том что Шалимов идиот.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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