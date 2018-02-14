Новости партнеров

Александр Гришин: не приветствую пиротехнику на стадионе, теперь ЦСКА могут наказать

Бывший наставник молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин подвёл итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором "армейцы" сыграли вничью с "Црвеной Звездой" (0:0).

"Игра получилась боевой и держала в напряжении. ЦСКА имел преимущество. Для первого матча всё прошло хорошо.

Рад прогрессу Кучаева. Мне всегда приятно наблюдать за ребятами, которые прошли через наши руки. Костя отыграл неплохой матч. Можно сказать, что он вложил свою лепту в ничейный результат. Могу только поздравить его с тем, что он способен на таком уровне отыграть 90 минут.

Я не приветствую пиротехнику на стадионе, зажечь файер — много ума не надо. Теперь ЦСКА может ждать наказание, а из трансляции, по сути, выпало пять минут игры. Хотелось бы, чтобы поменьше было таких случаев.

Очень хорошо, что матч прошёл при зрителях, все спортсмены хотят играть при полных трибунах. Без болельщиков игра становится пресной, нет такого драйва. Другое дело, что болельщикам нужно учиться правильно себя вести", - цитирует Гришина "Чемпионат.сом".
Теги: Гришин Кучаев ЦСКА Црвена Звезда
Сегодня, 01:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.