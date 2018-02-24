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Вице-президент "Спартака": было очевидно, что в Бильбао будут провокации

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов высказался о беспорядках в Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (2:1).

"Мы с самого начала знали, что нам будут не рады в Бильбао. Сначала в прессе появились выдуманные "страшилки" о болельщиках "Спартака", потом марши местных радикальных группировок, показательно усиленные меры безопасности. Было очевидно, что будут провокации, что, собственно говоря, и произошло. Конечно, когда на тебя нападают - ты вынужден защищаться.

Безусловно, надо тщательно разбираться в случившемся. Но обратите внимание на то, как проходят матчи и Лиги чемпионов, и Лиги Европы в России, в Москве - в частности, недавно проходил матч с "Атлетиком". Все эти матчи прошли в атмосфере гостеприимства, безопасности и комфорта для болельщиков", - цитирует Измайлова ТАСС.
Теги: Спартак
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