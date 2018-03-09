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Неманья Пейчинович: легче от того, что теперь можно полностью сконцентрироваться на чемпионате

Сербский защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после поражение от "Атлетико" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы отметил, что теперь можно сконцентрироваться на чемпионате России.

"Тяжелый матч, три гола пропустили из-за собственных ошибок. Дома трудно будет забить три. Но в футболе все бывает, надо порадовать болельщиков. Хотя лично мне даже легче от того, что теперь можно полностью сконцентрироваться на чемпионате", - цитирует Пейчиновича "Спорт-Экспресс".
Теги: Пейчинович Локомотив Атлетико
Вчера, 20:50
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№7 Написал: pavaskalov (Сегодня, 02:22) #
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наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано ---- http://linkto.eu/ka4ok
Регистрация: 10.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 01:39) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Анжи»
Как можно написать Такое?)
Регистрация: 19.03.2013 [жалоба]
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Настроение "боевое", ничего не скажешь. Главное, чтобы Юрий Палыч это не прочитал.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:42) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sssh53
Вот я одно никак не пойму - внутренний чемпионат важнее, а для чего?

Болелам Спартака такое никогда не понять.
Просрали ЛЕ в сезоне 2017/2018, просрали заштатному Бильбао когда в ЧР решающие матчи и делают вид, что так и должно быть.
Смотрите сперва за собой, а потом пистите.

Если не хотите играть в ЛЧ, то и не играйте, а если Локо будет там играть, то кто больше всех будет исходить на *овно - все правильно, недофанаты в прошлом великой команды.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Nastroenie Москва (Вчера, 21:20) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Серб - грязное неопрятное говно с красными глазами.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№2 Написал: sssh53 Москва (Вчера, 21:06) #
  • 0
  •  (10)

Вот я одно никак не пойму - внутренний чемпионат важнее, а для чего? Ну сыграйте в чемпионате Панамы и золотые медали будут каждый год. Понятно в пятерке лучших они за ЛЧ бъются и мировой престиж. А наши за что? За очередной позор чемпиона и потерю престижа? Или настолько нищая страна, что 20 лимонов прям выход для олигарха? Ну выиграет Локо чемпионат. Попадет в группу с Сам Сити, Атлетико и Лионом и что делать будет? Показывать как Семин руками машет, каждый раз пытаясь доказать мяч от испанца ушел. Уровень футбола надо ставить равноправный с европейским,а у нас не мфутбол, а понятия
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: Black Fox (Вчера, 20:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец, с таким настроем точно шансов нет


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
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