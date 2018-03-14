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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Полузащитник "РБ Лейпциг": Тимо Вернер про Петербург ничего не рассказывал
Полузащитник "РБ Лейпциг" Диего Демме поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом".
"Мы приехали недавно, так что город видели только из окна автобуса. Стадион очень понравился. Хороший, комфортный, тёплый. Тимо Вернер про Петербург ничего не рассказывал. Но знаю, что здесь у него дела складывались очень неплохо. Надеюсь, что и мы завтра выступим достойно.
Наверное, в ответной игре "Зенит" будет играть активнее, делать больше длинных передач в сторону наших ворот. К этому и будем готовиться", - цитирует Демме Sport24.ru.
"Мы приехали недавно, так что город видели только из окна автобуса. Стадион очень понравился. Хороший, комфортный, тёплый. Тимо Вернер про Петербург ничего не рассказывал. Но знаю, что здесь у него дела складывались очень неплохо. Надеюсь, что и мы завтра выступим достойно.
Наверное, в ответной игре "Зенит" будет играть активнее, делать больше длинных передач в сторону наших ворот. К этому и будем готовиться", - цитирует Демме Sport24.ru.
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