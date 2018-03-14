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Полузащитник "РБ Лейпциг": Тимо Вернер про Петербург ничего не рассказывал

Полузащитник "РБ Лейпциг" Диего Демме поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом".

"Мы приехали недавно, так что город видели только из окна автобуса. Стадион очень понравился. Хороший, комфортный, тёплый. Тимо Вернер про Петербург ничего не рассказывал. Но знаю, что здесь у него дела складывались очень неплохо. Надеюсь, что и мы завтра выступим достойно.

Наверное, в ответной игре "Зенит" будет играть активнее, делать больше длинных передач в сторону наших ворот. К этому и будем готовиться", - цитирует Демме Sport24.ru.
Теги: РБ Лейпциг Вернер Зенит
Вчера, 23:48
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