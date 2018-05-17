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Фернандо Торрес: моя детская мечта исполнилась

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес прокомментировал победу в финале Лиги Европы против "Марселя" (3:0).

"Это счастье, которое сложно описать словами. Мечта, ставшая реальностью. Для меня это самый дорогой трофей. У всех есть детская мечта. Моя исполнилась", - приводит слова форварда пресс-служба УЕФА.
Теги: Торрес Атлетико
Сегодня, 09:44
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№1 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 10:05) #
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Болеет за:
«Уфа»
Красавчик
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
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