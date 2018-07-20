Словенский "Домжале" стал соперником "Уфы" во втором раунде квалификации Лиги Европы

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Вчера, 23:34
Раджа Наингголан не сыграет с "Зенитом"
Раджа Наингголан не сыграет с "Зенитом"
Вчера, 23:03
Анте Ребич может перебраться в "Баварию"
Анте Ребич может перебраться в "Баварию"
Вчера, 22:25
Агент: "Челси" не предлагал Чеху вернуться
Агент: "Челси" не предлагал Чеху вернуться
Вчера, 22:17
Лионель Месси предложил "Барселоне" приобрести Тома Менье (1)
Лионель Месси предложил "Барселоне" приобрести Тома Менье (1)
Вчера, 22:03
Стадион в Нижнем Новгороде протек в результате ливня (видео) (1)
Стадион в Нижнем Новгороде протек в результате ливня (видео) (1)
Вчера, 21:48
Константин Рауш получил травму
Константин Рауш получил травму
Вчера, 21:33
"Динамо" забило шесть голов "Хольштайну" (1)
"Динамо" забило шесть голов "Хольштайну" (1)
Вчера, 21:29
"Ювентус" продал все абонементы на сезон
"Ювентус" продал все абонементы на сезон
Вчера, 21:10
Защитник "Депортиво" Сидней перешел в "Краснодар" (12)
Защитник "Депортиво" Сидней перешел в "Краснодар" (12)
Вчера, 21:06
ФИФА оштрафовала "Кубань" за долги футболистам (2)
ФИФА оштрафовала "Кубань" за долги футболистам (2)
Вчера, 20:45
Константин Кучаев сменил номер в ЦСКА (2)
Константин Кучаев сменил номер в ЦСКА (2)
Вчера, 20:32
Георгий Джикия: Смолов – футболист номер один в России на протяжении последних трех лет (4)
Георгий Джикия: Смолов – футболист номер один в России на протяжении последних трех лет (4)
Вчера, 20:04
Валерий Рейнгольд: как бы Головина в АПЛ не "забили", не готов он к контактной игре (9)
Валерий Рейнгольд: как бы Головина в АПЛ не "забили", не готов он к контактной игре (9)
Вчера, 19:31
На Суперкубок России реализовано около 25000 билетов (1)
На Суперкубок России реализовано около 25000 билетов (1)
Вчера, 18:31
Арбитр финала ЧМ-2006 об удалении Зидана: я спросил у помощников, что случилось. Оба ответили, что ничего не видели
Арбитр финала ЧМ-2006 об удалении Зидана: я спросил у помощников, что случилось. Оба ответили, что ничего не видели
Вчера, 17:29
Борис Копейкин: мне нравится, что Гончаренко подтягивает молодежь к основному составу (8)
Борис Копейкин: мне нравится, что Гончаренко подтягивает молодежь к основному составу (8)
Вчера, 17:23
"Тосно" подал в суд заявление о банкротстве (2)
"Тосно" подал в суд заявление о банкротстве (2)
Вчера, 17:04
Сергей Игнашевич: суперкубки все запоминающиеся, особенно крупные победы над "Спартаком" (2)
Сергей Игнашевич: суперкубки все запоминающиеся, особенно крупные победы над "Спартаком" (2)
Вчера, 16:15
Павел Погребняк: делаю все, чтобы в этом году появиться на поле (3)
Павел Погребняк: делаю все, чтобы в этом году появиться на поле (3)
Вчера, 15:54
Юрий Газинский: во время полуфинала Хорватия – Англия мучила мысль, что на их месте должны были быть мы (6)
Юрий Газинский: во время полуфинала Хорватия – Англия мучила мысль, что на их месте должны были быть мы (6)
Вчера, 15:44
РФС снял с "Балтики" запрет на регистрацию новичков
РФС снял с "Балтики" запрет на регистрацию новичков
Вчера, 15:42
Гончаренко: я благодарен руководству за доверие, новый сезон для меня огромный вызов (2)
Гончаренко: я благодарен руководству за доверие, новый сезон для меня огромный вызов (2)
Вчера, 14:53
Роналду: у меня никогда не было никакого противостояния с Месси, это все придумали журналисты (1)
Роналду: у меня никогда не было никакого противостояния с Месси, это все придумали журналисты (1)
Вчера, 14:48
Артуро Видаль может переехать в испанскую Примеру
Артуро Видаль может переехать в испанскую Примеру
Словенский "Домжале" стал соперником "Уфы" во втором раунде квалификации Лиги Европы
Определился соперник "Уфы" по второму раунду квалификации Лиги Европы.
Российский клуб сыграет со словенским "Домжале".
Первый матч состоится на поле "Уфы" 26 июля. Ответная игра пройдет 2 августа в Словении.
Российский клуб сыграет со словенским "Домжале".
Первый матч состоится на поле "Уфы" 26 июля. Ответная игра пройдет 2 августа в Словении.
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