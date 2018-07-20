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Словенский "Домжале" стал соперником "Уфы" во втором раунде квалификации Лиги Европы

Определился соперник "Уфы" по второму раунду квалификации Лиги Европы.

Российский клуб сыграет со словенским "Домжале".

Первый матч состоится на поле "Уфы" 26 июля. Ответная игра пройдет 2 августа в Словении.
Теги: Уфа
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