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Сергей Веденеев: "Зенит" входит в число сильных клубов, но в играх на вылет хочется соперника послабее

Экс-полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев поделился мнением по поводу результатов жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Питерцы встретятся с победителем пары ДАК (Словакия) - "Динамо" (Минск, Белоруссия).

"обычная история в играх на вылет, когда хочется увидеть соперника послабее. "Зенит" входит в число сильных клубов и не должен обращать на это внимание. Ведь на какой-то стадии серьезные соперники все равно начнут попадаться. С позиции силы нужно рассматривать ближайшего соперника - чем он сильнее, тем и болельщикам смотреть интереснее, и сразу станет понятно, на что ты сам способен. Мне кажется, что словацкий чемпионат поближе к Европе. Игроки из Словакии очень часто уезжают за рубеж, молодежь у них посильнее, чем у белорусов", - цитирует Веденеева "Спорт-Экспресс".
Теги: Веденеев Зенит
Сегодня, 18:03
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№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 18:07) #
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Куда уж слабее то...
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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