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Уфа в УЕФА - команда из Башкортостана готова к еврокубкам?
Завтра состоится открытие сезона, в котором “Локомотив” и “ЦСКА” разыграют Суперкубок России, но первый официальный матч с участием клуба премьер-лиги пройдет уже сегодня в столице Башкортостана, где местная “Уфа” дебютирует в еврокубках в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Насколько удачно это получится сделать у самой молодой команды нашего чемпионата, разбирается Rusfootball.info.
В перечисленных выше матчах должен был принять участие “Тосно”, но уже сейчас этот клуб стал историей. По ходу прошлого сезона, когда уфимцы шли на шестом месте, они сильно надеялись на “Спартак”, который сенсационно проиграл в полуфинале кубка страны, но случай оказался на стороне “горожан”. Вообще, в плане удачи они очень напоминают “Краснодар”, кстати, эти команды являются самыми молодыми в премьер-лиге.
Если помните, “быки” ни разу не заработали прямое повышение, у уфимцев нечто похожее. В ФНЛ они появились благодаря отказу брянского “Динамо”, а перед тем, как в стыках в сезоне 2013/2014 обыграть “Томь”, по ходу сезона снялась еще и “Алания”, имевшая достаточно квалифицированный состав. Стоит признать, что везение “Уфа” все-таки заслужила - они выжимают максимум из имеющихся ресурсов, двигаются поступательно (у руля клуба Шамиль Газизов - один из лучших менеджеров страны), получают солидные деньги за продажу игроков (Зинченко, Лунев, Стоцкий), доверяют молодым специалистам (Колыванов, Гончаренко, Семак, теперь пришел черед местного Томарова), словом, никто больше “Уфы” не был достоин занять место почившего “Тосно” в еврокубках.
Неискушенный болельщик спросить: “Что это за ноунейм в соперниках”, - и будет чертовски неправ. Во-первых, вспомните, как у наших клубов возникают проблемы со словенцами - тут и “Марибор”, в прошлом сезоне не давший “Спартаку” выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, и уже ставшее легендарным противостояние со сборной Словении в стыковых матчах. Во-вторых, по сравнению с “Уфой” бронзовый призер чемпионата Словении является серьезным еврокубковым бойцом. В прошлом году они вынесли “Фрайбург”, клуб Бундеслиги, а также сыграли вничью с “Марселем”, будущим финалистом, 10 лет еврокубкового опыта, пусть квалификация ни разу и не была пройдена.
В составе внимание к себе приковывает конечно же Сенияд Ибричич, который входит в десятку лучших полузащитников Европы по мнению Ольги Смородской. После “Локомотива” его знатно помотало по Турции, занесло в Иран, а нашел себя в Словении. Стоит обратить внимание на хорвата Мельняка, который в 2 матчах квалификации забил три гола, будучи защитником. Кроме того, вы должны помнить Андража Кирма, игравшего против сборной России. Самым дорогим игроком "Домжале" является Агим Ибраими, заявивший о себе лет 5-6 назад в "Мариборе". К нему проявляли интерес клубы АПЛ ("Саутгемптон", "Ньюкасл"), наши "Анжи" и "Рубин", а "Локомотив" времен той же Смородской и вовсе был готов выложить 4,5 млн евро, но дело дальше не пошло и игрок отправился в аренду в "Кальяри". После возвращения побегал еще за "Марибор", а затем поехал в "Астану", за которую провел всего 6 матчей и отдал 2 голевые передачи. Помешали травмы, плюс пустился во все тяжкие, в итоге с ним был расторгнут контракт из-за прогулов.
По матчам квалификации было заметно, что словенцы делают акцент на фланги, где в пару передач убирались защитники соперника, плюс немало пользы приносили переводы мяча с одного края на другой, забегания с кроссами - главное оружие этой команды. А вот с центром поля имелись проблемы, особенно в первом матче, где то и дело можно было обнаружить разрывы между защитой и полузащитой. Кроме того, “Домжале” очень чувствителен к прессингу, пожалуй, только опытный Ибричич устойчив под ним.
Новый тренерский штаб "Уфы", куда вошел также Дмитрий Кириченко (его приглашение видится планом “Б”, этот вариант весьма вероятен, тем более, что у “горожан” очень сложный календарь), форсировал предсезонную подготовку и выбирал в соперники серьезные команды - австрийский “Ред Булл”, который стал полуфиналистом Лиги Европы, “Удинезе”, турецкий “Истанбул”, ставший третьим в своем чемпионате. В итоге получилось выиграть только 2 матча из 8, ни одного сухаря у команды, которая в прошлые сезоны приучила нас к 1:0 и большие проблемы с реализацией, дошло до того, что Фатаи не оказался в заявке на еврокубки, а ставка была сделана на Кротова, пообещавшего за весь сезон забить 12 мячей, и переподписавшего контракт Игбуна. Вполне вероятно, что Кехинде не заявили для того, чтобы продать в клуб, который будет играть в еврокубках. У нигерийца одна из самых высоких зарплат в клубе, а после успешного первого сезона он ничего не показал, плотно сел на лавку, даже в это межсезонье разочаровал своей реализацией, точнее ее отсутствием.
В последних контрольных матчах можно было увидеть очертание того состава, который выйдет на поле сегодня вечером. Томаров, как и прошлые главные “Уфы”, не стал изобретать велосипед, остановившись на схеме 5-4-1, которая легко трансформируется в 3-4-3. Остается открытым вопрос, кто займет место в центре защиты рядом с Недельчару и Табидзе, больше ориентированный на оборону Никитин или любящий вырваться вперед Тумасян, одна из его ошибок, кстати, привела к мячу “Удинезе”. Есть вероятность, что Йокич еще не будет готов, потому на противоположный фланг перейдет Живоглядов, которого так хотят видеть сразу несколько топ-клубов России, место справа должен занять Сухов, в прошлом сезоне выходивший в основе лишь пару раз.
Места Пауревича, продолжающего забивать и на сборах, и Салатича не подвергаются сомнению, а вот ушедшего в “Краснодар” универсала Стоцкого должен заменить Обляков, один из лучших футболистов своего поколения, которому уже пора полноценно играть в основе, а для этого Ивану нужно прибавлять, особенно при игре в обороне. Чистым нападающим видится Кротов, под ним Игбун, любящий смещаться к флангам. Стоит отметить, что на сборах Вячеслав прибавил в прессинге.
В трансферное окно “Уфа” себя практически никак себя не проявила, потеряв Стоцкого и подписав контракт с воспитанником “Зенита” Круговым, а также отправив пару человек в аренды. Шамиль Газизов обещает приобретения до конца августа, примерно также было и с подписанием цепного пса Веролюба Салатича в прошлом году. Подкрепления в обозримом будущем точно стоит ждать из лазарета - Ванек вернулся в общую группу, пропустив полностью второй круг, а юная казахская звездочка Еркебулан Сейдахмет еще продолжает реабилитацию. На неделе появилась информация, что “Кайрат” имеет желание взять его в аренду, но сам футболист заверил, что это лишь слухи.
Аншлага сегодня ожидать не стоит, все-таки люди только освободятся с работы, но для столицы Башкортостана, которая относительно недавно узнала, что существует не только хоккей, цифры должны выйти достойные - порядка 10 тысяч человек.
Иван Уральский. Rusfootball.info
Везет тому, кто везет
В перечисленных выше матчах должен был принять участие “Тосно”, но уже сейчас этот клуб стал историей. По ходу прошлого сезона, когда уфимцы шли на шестом месте, они сильно надеялись на “Спартак”, который сенсационно проиграл в полуфинале кубка страны, но случай оказался на стороне “горожан”. Вообще, в плане удачи они очень напоминают “Краснодар”, кстати, эти команды являются самыми молодыми в премьер-лиге.
Если помните, “быки” ни разу не заработали прямое повышение, у уфимцев нечто похожее. В ФНЛ они появились благодаря отказу брянского “Динамо”, а перед тем, как в стыках в сезоне 2013/2014 обыграть “Томь”, по ходу сезона снялась еще и “Алания”, имевшая достаточно квалифицированный состав. Стоит признать, что везение “Уфа” все-таки заслужила - они выжимают максимум из имеющихся ресурсов, двигаются поступательно (у руля клуба Шамиль Газизов - один из лучших менеджеров страны), получают солидные деньги за продажу игроков (Зинченко, Лунев, Стоцкий), доверяют молодым специалистам (Колыванов, Гончаренко, Семак, теперь пришел черед местного Томарова), словом, никто больше “Уфы” не был достоин занять место почившего “Тосно” в еврокубках.
Что такое “Домжале” и с чем его едят
Неискушенный болельщик спросить: “Что это за ноунейм в соперниках”, - и будет чертовски неправ. Во-первых, вспомните, как у наших клубов возникают проблемы со словенцами - тут и “Марибор”, в прошлом сезоне не давший “Спартаку” выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, и уже ставшее легендарным противостояние со сборной Словении в стыковых матчах. Во-вторых, по сравнению с “Уфой” бронзовый призер чемпионата Словении является серьезным еврокубковым бойцом. В прошлом году они вынесли “Фрайбург”, клуб Бундеслиги, а также сыграли вничью с “Марселем”, будущим финалистом, 10 лет еврокубкового опыта, пусть квалификация ни разу и не была пройдена.
В составе внимание к себе приковывает конечно же Сенияд Ибричич, который входит в десятку лучших полузащитников Европы по мнению Ольги Смородской. После “Локомотива” его знатно помотало по Турции, занесло в Иран, а нашел себя в Словении. Стоит обратить внимание на хорвата Мельняка, который в 2 матчах квалификации забил три гола, будучи защитником. Кроме того, вы должны помнить Андража Кирма, игравшего против сборной России. Самым дорогим игроком "Домжале" является Агим Ибраими, заявивший о себе лет 5-6 назад в "Мариборе". К нему проявляли интерес клубы АПЛ ("Саутгемптон", "Ньюкасл"), наши "Анжи" и "Рубин", а "Локомотив" времен той же Смородской и вовсе был готов выложить 4,5 млн евро, но дело дальше не пошло и игрок отправился в аренду в "Кальяри". После возвращения побегал еще за "Марибор", а затем поехал в "Астану", за которую провел всего 6 матчей и отдал 2 голевые передачи. Помешали травмы, плюс пустился во все тяжкие, в итоге с ним был расторгнут контракт из-за прогулов.
По матчам квалификации было заметно, что словенцы делают акцент на фланги, где в пару передач убирались защитники соперника, плюс немало пользы приносили переводы мяча с одного края на другой, забегания с кроссами - главное оружие этой команды. А вот с центром поля имелись проблемы, особенно в первом матче, где то и дело можно было обнаружить разрывы между защитой и полузащитой. Кроме того, “Домжале” очень чувствителен к прессингу, пожалуй, только опытный Ибричич устойчив под ним.
Дела предсезонные
Новый тренерский штаб "Уфы", куда вошел также Дмитрий Кириченко (его приглашение видится планом “Б”, этот вариант весьма вероятен, тем более, что у “горожан” очень сложный календарь), форсировал предсезонную подготовку и выбирал в соперники серьезные команды - австрийский “Ред Булл”, который стал полуфиналистом Лиги Европы, “Удинезе”, турецкий “Истанбул”, ставший третьим в своем чемпионате. В итоге получилось выиграть только 2 матча из 8, ни одного сухаря у команды, которая в прошлые сезоны приучила нас к 1:0 и большие проблемы с реализацией, дошло до того, что Фатаи не оказался в заявке на еврокубки, а ставка была сделана на Кротова, пообещавшего за весь сезон забить 12 мячей, и переподписавшего контракт Игбуна. Вполне вероятно, что Кехинде не заявили для того, чтобы продать в клуб, который будет играть в еврокубках. У нигерийца одна из самых высоких зарплат в клубе, а после успешного первого сезона он ничего не показал, плотно сел на лавку, даже в это межсезонье разочаровал своей реализацией, точнее ее отсутствием.
В последних контрольных матчах можно было увидеть очертание того состава, который выйдет на поле сегодня вечером. Томаров, как и прошлые главные “Уфы”, не стал изобретать велосипед, остановившись на схеме 5-4-1, которая легко трансформируется в 3-4-3. Остается открытым вопрос, кто займет место в центре защиты рядом с Недельчару и Табидзе, больше ориентированный на оборону Никитин или любящий вырваться вперед Тумасян, одна из его ошибок, кстати, привела к мячу “Удинезе”. Есть вероятность, что Йокич еще не будет готов, потому на противоположный фланг перейдет Живоглядов, которого так хотят видеть сразу несколько топ-клубов России, место справа должен занять Сухов, в прошлом сезоне выходивший в основе лишь пару раз.
Места Пауревича, продолжающего забивать и на сборах, и Салатича не подвергаются сомнению, а вот ушедшего в “Краснодар” универсала Стоцкого должен заменить Обляков, один из лучших футболистов своего поколения, которому уже пора полноценно играть в основе, а для этого Ивану нужно прибавлять, особенно при игре в обороне. Чистым нападающим видится Кротов, под ним Игбун, любящий смещаться к флангам. Стоит отметить, что на сборах Вячеслав прибавил в прессинге.
В трансферное окно “Уфа” себя практически никак себя не проявила, потеряв Стоцкого и подписав контракт с воспитанником “Зенита” Круговым, а также отправив пару человек в аренды. Шамиль Газизов обещает приобретения до конца августа, примерно также было и с подписанием цепного пса Веролюба Салатича в прошлом году. Подкрепления в обозримом будущем точно стоит ждать из лазарета - Ванек вернулся в общую группу, пропустив полностью второй круг, а юная казахская звездочка Еркебулан Сейдахмет еще продолжает реабилитацию. На неделе появилась информация, что “Кайрат” имеет желание взять его в аренду, но сам футболист заверил, что это лишь слухи.
Аншлага сегодня ожидать не стоит, все-таки люди только освободятся с работы, но для столицы Башкортостана, которая относительно недавно узнала, что существует не только хоккей, цифры должны выйти достойные - порядка 10 тысяч человек.
Иван Уральский. Rusfootball.info
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