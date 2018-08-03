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"Зенит" сыграет с минским "Динамо" на "Петровском"

Ответный матч 3-го отборочного раунда между "Зенитом" и минским "Динамо" состоится на стадионе "Петровский".

Решение о переносе с арены "Санкт-Петербург" было принято в связи с тем, что болельщики не смогут посетить игру из-за наказания УЕФА.

В это же время на новом стадионе "Зенита" будет организована прямая трансляция встречи, которую смогут посетить зрители. О стоимости билетов будет сообщено отдельно.

"Фонтанка"
Теги: Зенит Динамо Минск
Вчера, 23:31
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4
(1)
№4 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 00:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Кубань»
Правильное решение.


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"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью." (с) Фаина Раневская
Регистрация: 25.06.2009 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:58) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
К пердиву готовятся)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Xar Москва (Вчера, 23:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
убытки же как то надо покрывать
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Вчера, 23:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Бред какой-то выдумали
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
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