"Зенит" сыграет с минским "Динамо" на "Петровском"

Ответный матч 3-го отборочного раунда между "Зенитом" и минским "Динамо" состоится на стадионе "Петровский".Решение о переносе с арены "Санкт-Петербург" было принято в связи с тем, что болельщики не смогут посетить игру из-за наказания УЕФА.В это же время на новом стадионе "Зенита" будет организована прямая трансляция встречи, которую смогут посетить зрители. О стоимости билетов будет сообщено отдельно.